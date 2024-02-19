廖偉強：果斷「撤辣」刻不容緩

回看之前數十年，香港確實是一帆風順，從來沒擔心財政及經濟問題，但經歷了一場社會運動，以及疫情肆虐後，香港突然變得十分虛弱，加上這兩年美國不斷加息，各行各業均受重壓，香港面對了一場多年未遇過的挑戰！

筆者始終認為，香港的優勢仍然存在。香港面向世界，背靠祖國，只要政府和市民沒亂了陣腳，集中力量去扶持經濟及民生，香港一定有運行。香港是一個自由開放的城市，沒有外匯管制，資金進出自由，而且治安及法制良好，所以，香港絕對是一個宜居城市。宜居城市的樓價，必定與這個城市的優勢掛鈎。很多來港尋找新發展的外地人，都會認為香港的機會是多不勝數，所以願意留港展開新生活。現時香港吸納的人才，大都是專才及優才，這些人才絕對負擔得起香港的樓價，加上香港是一個國際都會，樓價更是高得有道理。新一份《財政預算案》下周就會揭盅，會否在樓市上落墨仍未可料，但筆者認為，果斷「撤辣」是刻不容緩的事，必須盡快令到樓市進入正常的軌跡，重新活躍起來，香港經濟才能重新出發，相信這也是市民大眾所期待的事。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]