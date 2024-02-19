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布少明：眾望所歸 「辣招」豈能留低？

標籤：布少明

【明報專訊】新春伊始，先向各位讀者拜年，恭祝大家龍年行好運，今年股樓齊飛。

據入境處數字，由年廿九（8日）至年初二（11日）的4日內約有300萬人次經不同途徑進出香港，當中出境有逾100萬人次。購買力外流，樓市交投未如理想。傳統十大屋苑於農曆新年4天長假周末期間，破紀錄出現「零成交」。

此外，根據《一手住宅物業銷售資訊網》數據，新春初一至初五（2月10日至14日）一手僅錄13宗成交，為8年同期新低。「小陽春」遲遲未至，高息固然是原因之一，觀望《財政預算案》的房策措施，亦導致不少市民延遲入市。

美聯物業於2月初進行調查，共收回逾400份有效問卷，調查結果顯示，近75%受訪者支持政府於《預算案》中再「減辣」甚至「全面撤辣」。41.2%受訪者表示，若再「減辣」或「全面撤辣」，將加快入市，較去年10月《施政報告》前做的同類調查得出的27.9%，高出近13.3個百分點。目前樓市空前低迷，不少市民都希望政府果斷出招，故再次強烈呼籲政府「全面撤辣」，以穩定樓市。

筆者強調，未來樓市不乏利好因素，例如美息已見頂，市場更預期今年或減息0.75厘，如政府提出合適的房策配合發展，並順應民意進一步「減辣」甚至「全面撤辣」，刺激經濟與樓市，將令樓市價量回穩。在樂觀情况下，預計今年一手成交將按年升約43%至1.5萬宗水平，惟宗數較2021年仍低約9%。二手成交方面，估計今年約5萬宗，雖較去年升近四成，有望打破近兩年的二手悶局，但較2021年仍低約16%；樓價則料升約5%。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]