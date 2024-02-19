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馬泰陽：預算案宜「撤辣」 免樓市失控

標籤：馬泰陽

【明報專訊】新年伊始，筆者恭祝大家龍年吉祥！

農曆新年向來是樓市傳統淡季，在剛過去的春節長周末假期，十大藍籌屋苑均未「發市」。事實上，受到傳統節日因素影響，市民外遊及四出拜年，睇樓活動受阻外，適逢最近外圍經濟及股市疲弱，不利入市氣氛，加上市場觀望財政司長月底的《財政預算案》有新消息公布，故買家正等待入市時機，令二手交投疲弱。根據本行旗下分行統計，港九新界十大主要藍籌屋苑截至上周二，4日長假期均未錄得任何成交，充分反映二手交投陷於死寂。

據本行前線分行數字顯示，綜合過去一星期（2月5日至2月11日）全港20大主要屋苑二手買賣錄14宗成交，較前周（1月29日至2月4日）的25宗減少44%，見21周新低。上周零成交屋苑數目共有13個，按周增加5個，佔20大屋苑比率達65%。

另一方面，美國日前公布1月消費者物價指數較市場預期高，令5月減息機會大降，同時市場亦預期聯儲局於6月前會減息。倘若聯儲局於年內啟動減息步伐，相信能為港樓「加持」，有利樓市重拾升軌。

不過，在聯儲局未有明確減息時間表前，市場焦點落在即將公布的《預算案》，市民憧憬會再進一步「減辣」或「撤辣」，甚至推出有利樓市的措施。

樓市下滑已成定局，筆者期望政府制定政策時應因時制宜，倘若再次錯過「撤辣」時機，樓市將有再進一步下行壓力，負資產個案將會持續，故筆者希望政府在新一份的《預算案》中提出利好樓市及經濟的措施，切勿再錯失良機。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]