moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國去年外商直接投資30年新低 大減82% 分析：受疫境高基數效應影響

標籤：經濟

【明報專訊】國家外匯管理局周日發布的數據顯示，2023年中國國際收支平衡表中的直接投資負債增加330億美元，不單較2022年下跌82%，這個用以衡量新增外商投資的指標亦為1993年以來的最低水平。直接投資負債於去年第三季度下降，為1998年以來首次下降，雖然在去年第四季回復正數重返增長，但當季的175億美元新增資金，仍較2022年同期低三分之一。

明報記者 陳偉燊

彭博昨日報道亦引述日本政府的數據指出，日本公司去年到內地新增投資淨額錄至少10年來最低水平，只有2.2%新增海外投資流向了內地，並低於流入越南或印度的資金；台灣政府上月數據亦顯示，去年台企到內地的新投資亦見2001年以來最低水平，新增投資30.4億美元，按年跌39.8%；韓國企業在2023年頭9個月到內地的新增外商投資亦比2022年大跌91%，並降至2002年以來最低水平。

日台韓企投資中國減 德投資新高

不過，有人辭官歸故里，亦有人漏夜趕科場，當中德國公司對內地的直接投資則創下紀錄新高，單是去年已在內地投資近120億歐元。

商務部此前公布的數據顯示，去年中國實際使用外資金額下降至3年來最低水平，只有1.1萬億元人民幣，按年下跌8%。有經濟學家表示，商務部數據不包括現有外資公司的利潤再投資，且波動性低於外管局數據。這反映儘管商務部去年宣傳為「投資中國年」，但是地緣政治緊張及其他地方利率上升，外資公司不肯將資金投入內地市場。

學者：對經濟影響未必太大

中文大學佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，雖然內地最新數據顯示，外商去年到內地直接投資只新增330億美元，按年表面跌82%，但是他說：「由於外商直接投資在疫情期間明顯較高，因此突顯去年會相比前年較低，跌幅較明顯。」同時，有關數據亦反映部分在港投資，因此實際反映外商在內地投資的情况未必太差。就算去年的外商直接投資數據對外發放的信號予人感覺不好，他卻說，這對內地的經濟實質影響未必太大，反而有需要對照2024年的數據後再作比較，會更好地掌握外商到內地投資的實况及更有意義。

莊太量亦指出，現時外商直接投資對內地經濟發展的推動作用，不及1990年至2000年般大，並且繼續有貿易順差、勞動生產力等多項因素作為驅動經濟增長的動力，因此情况未至令人擔心的地步。