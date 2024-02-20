中國去年外商直接投資30年新低 大減82% 分析：受疫境高基數效應影響

明報記者 陳偉燊

彭博昨日報道亦引述日本政府的數據指出，日本公司去年到內地新增投資淨額錄至少10年來最低水平，只有2.2%新增海外投資流向了內地，並低於流入越南或印度的資金；台灣政府上月數據亦顯示，去年台企到內地的新投資亦見2001年以來最低水平，新增投資30.4億美元，按年跌39.8%；韓國企業在2023年頭9個月到內地的新增外商投資亦比2022年大跌91%，並降至2002年以來最低水平。

日台韓企投資中國減 德投資新高

不過，有人辭官歸故里，亦有人漏夜趕科場，當中德國公司對內地的直接投資則創下紀錄新高，單是去年已在內地投資近120億歐元。

商務部此前公布的數據顯示，去年中國實際使用外資金額下降至3年來最低水平，只有1.1萬億元人民幣，按年下跌8%。有經濟學家表示，商務部數據不包括現有外資公司的利潤再投資，且波動性低於外管局數據。這反映儘管商務部去年宣傳為「投資中國年」，但是地緣政治緊張及其他地方利率上升，外資公司不肯將資金投入內地市場。

學者：對經濟影響未必太大

中文大學佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，雖然內地最新數據顯示，外商去年到內地直接投資只新增330億美元，按年表面跌82%，但是他說：「由於外商直接投資在疫情期間明顯較高，因此突顯去年會相比前年較低，跌幅較明顯。」同時，有關數據亦反映部分在港投資，因此實際反映外商在內地投資的情况未必太差。就算去年的外商直接投資數據對外發放的信號予人感覺不好，他卻說，這對內地的經濟實質影響未必太大，反而有需要對照2024年的數據後再作比較，會更好地掌握外商到內地投資的實况及更有意義。

莊太量亦指出，現時外商直接投資對內地經濟發展的推動作用，不及1990年至2000年般大，並且繼續有貿易順差、勞動生產力等多項因素作為驅動經濟增長的動力，因此情况未至令人擔心的地步。