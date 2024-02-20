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北水回歸 恒指三連升斷纜挫184點

標籤：經濟

【明報專訊】內地春節假後復市，A股三大指數昨日均紅盤高收，上證綜指升1.56%，深證成指及創業板指數分別升0.93%及1.13%。而港股通亦於昨日重新開通、北水回歸下，恒指反而終止龍年開局三連升，昨跌184點或1.13%，報16,155點，成交回升至821億元。農曆新年復市後升勢較好的多隻科網股昨見回吐（見表），連累港股大市表現。

昨日為內地龍年首個交易日，滬深兩地港股通淨買入42.66億元，較長假期前最後交易日（即2月8日）的淨買入約45.91億元低出7.09%，為北水連續3日錄得淨流入。北水淨買入最多股份中海油（0883），大手增倉約6.16億元。其次為電訊股，淨買入約3.76億元中移動（0941），而中電信（0728）亦吸資約2.48億元，帶動兩隻股份分別於昨日升1.28%及4%。美團（3690）亦獲北水淨買入約2.59億元，惟該股昨跌2.55%。

而北水淨沽出最多則為中芯國際（0981），昨淨流出約1.28億元，北水昨亦淨流出7915萬元騰訊（0700），連累兩股分別於昨日跌3.7%及2.4%。

A股復市收復2900 北向走資

滬深股市龍年首個交易日同做好，上證綜指收復2900點關口，收報2910點，升44點或1.56%；深證成指早段曾升近1.5%，收市報8902點，升81點或0.93%；而創業板指數昨則報1746點，升19點或1.13%。惟滬深股通昨錄63.72億元人民幣淨流出。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，A股多個指數昨升逾1%升幅不錯，但相較其他外圍股市而言，其股市表現不算特別亮麗。而昨日於北水回歸下，投資者憧憬內地投資者來港「搶貨」情况則沒發生，港股成交僅達800多億元。而上周五（16日）美國AI股表現較為遜色，市場擔心美股出現調整，同時亦拖累港股表現及投資者再追港股意欲減少。

分析：LPR有六成機會下調

內地將於今日公布貸款市場報價利率（LPR）。溫傑表示，雖央行於周日維持中期借貸便利（MLF）利率不變，但官媒先前亦曾「出口術」暗示LPR有下調空間，認為今日公布的LPR有六成機會將下調，料5年期LPR將降5至10點子。