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祈耀年：匯控去年表現佳 前景艱難

標籤：經濟

【明報專訊】過去兩年美國加息推高港元拆息，有助銀行擴闊息差，不過市場普遍預期美國息率已見頂，今年開始減息。彭博社引述消息人士指出，匯控（0005）行政總裁祈耀年在去年底的高層會議上表現輕鬆，對去年表現看法樂觀，不過他亦警告同僚未來日子環境將較為艱難。

匯控將於明日（21日）公布2023年業績，市場預期除稅前利潤為341.21億美元，按年升94.67%。淨息差方面，市場預期去年全年為1.69厘，今年料降至1.62厘，2025年再降至1.58厘。另外，祈耀年在2020年3月正式接任行政總裁一職，合約期3年，消息人士指他在會議上表示願意中期內繼續帶領匯控。匯控發言人拒絕評論相關消息。

除了利率面臨下調，過去兩年匯控受中國內地房地產市場疲弱影響，需就內地商業房地產貸款推升信貸損失撥備，彭博社引述波士頓大學金融系碩士講師馬克威廉斯認為，銀行強弱取決於其客戶及其所在經濟體，內地經濟步履疲弱，匯控加強投資內地，至少會令明年獲利狀况變得脆弱。

推目標可變薪酬計劃

此外，彭博指匯控正為支援職務中階管理人員，以至初級營運人員和分行員工職級，推出新的「目標可變薪酬」獎金計劃，以提高薪資的透明度，過往機制未有設定具體的獎金目標，而新機制下，獎金金額是根據同行的外部基準數據，以及每年年初與類似職位相關的內部薪酬數據所設定。匯控發言人證實，今年將針對大多數4至8級員工導入目標可變薪酬，以確保績效對可變薪酬的影響，將更為清晰透明。