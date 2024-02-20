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京東：正初步評估購Currys

標籤：經濟

【明報專訊】京東（9618）有機會成為最新一家考慮收購英國電子產品零售商Currys的公司。京東昨日於倫敦交易所發表的聲明指出，公司正初步評估一項潛在交易，其中可能包括對Currys的現金收購要約。消息傳出後，Currys股價曾升38%，見64.9便士，創近一年新高。京東聲明指出，針對最近有關Currys的報道猜測，京東確認正初步評估一項可能交易，其中或包括對Currys已發行股本的現金收購要約，並指不確定最終是否會提出任何要約。該聲明由京東的代表高盛發出，表明有查詢可聯絡高盛。

英國媒體《電訊報》（The Telegraph） 昨引述消息人士報道指出，京東考慮收購英國電子產品零售商Currys（英：CURY）。該報道的消息人士稱，京東近數周與Currys進行非正式試探性會談，成最新一家考慮收購Currys的公司。Currys日前表示，拒絕資產管理公司Elliott Advisors（UK）以每股62便士的初步收購報價，認為這「嚴重低估」該公司。

據倫敦交易所上市規則，京東須在英國時間今年3月18日下午5時前，提出對Currys要約的明確意向或宣布無意提出要約。京東回覆本報查詢時強調，目前僅處於非常初期的溝通評估階段。Currys在英國擁有約300間商店，超過1.5萬名員工。去年末該公司出售希臘業務，以減少債務。