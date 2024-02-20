京東：正初步評估購Currys

英國媒體《電訊報》（The Telegraph） 昨引述消息人士報道指出，京東考慮收購英國電子產品零售商Currys（英：CURY）。該報道的消息人士稱，京東近數周與Currys進行非正式試探性會談，成最新一家考慮收購Currys的公司。Currys日前表示，拒絕資產管理公司Elliott Advisors（UK）以每股62便士的初步收購報價，認為這「嚴重低估」該公司。

據倫敦交易所上市規則，京東須在英國時間今年3月18日下午5時前，提出對Currys要約的明確意向或宣布無意提出要約。京東回覆本報查詢時強調，目前僅處於非常初期的溝通評估階段。Currys在英國擁有約300間商店，超過1.5萬名員工。去年末該公司出售希臘業務，以減少債務。