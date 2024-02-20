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基金公會：平均成本法投資MPF回報較佳

【明報專訊】香港投資基金公會（HKIFA）公布強積金（MPF）投資回報調查，當中比較平均成本法（DCA）及一次過投資（LSI）於MPF的回報，發現若用DCA投資，大部分強積金基金類別的1年及3年平均回報均較佳。若計截至今年1月31日的1年間，26個強積金基金類別，DCA於17個基金類別中表現更優勝；若以3年計，DCA於20個基金類別中表現較佳。

HKIFA數據指出，假設DCA於指定時期內的每月底供款1000元，期內升跌幅以每股資產淨值價或賣出價計算。截至今年1月31日，DCA的1年及3年期升跌幅分別為收窄至負15.7%及負28.1%；相反，假設若於指定時期開始時進行LSI，其回報分別為負30.8%及負49.9%。

料eMPF會改善基金管理費

另外，積金易平台（eMPF）預計於今年第二季推出，並於明年第四季將所有強積金計劃帳戶轉移至平台內。積金局行政總監鄭恩賜曾表示，料平台啟用10年內可節省300億至400億元。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，期待eMPF落實時會帶來基金管理費的改善，指出基金界一定會於不同範疇着手，務求令投資者得到其心目中的回報，若基金界認為有空間去調整收費時則會去調整。

跨境理財通2.0將於下周一（26日）啟動。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明昨日於記者會上表示，基金界非常歡迎該措施，因為過往的措施在產品方面有較多約束，投資產品的風險胃納程度只包括中、低風險，只能容許內地投資者購買債券及貨幣基金。新優化措施則能接納中高風險投資產品，令到不少股票基金及混合型基金，亦可參與跨境理財通2.0。