moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

比亞迪龍年減價頭炮 秦PLUS榮耀版售7.98萬

標籤：比亞迪

【明報專訊】內地新能源汽車價格戰龍年第一炮，比亞迪（1211）於微博稱其旗艦轎車秦PLUS榮耀版起售價格為7.98萬元（人民幣，下同），表示正式開啟「電比油低」的新時代。另外，上汽通用五菱汽車、哪吒汽車昨日亦有跟隨減價。

上汽通用五菱哪吒跟減

比亞迪稱DM-i（Dual Mode-intelligent）版本車型起售價為7.98萬元；EV版本車型起售價為10.98萬元。集團稱秦PLUS 榮耀版上市後，DM-i車型首次進入7萬元區間，EV車型進入10萬元區間，對比市場上主流合資燃油的價格，不論混動還是純電均實現「電比油低」。

另五菱汽車在微博發文稱，將五菱星光插混車型150km進階版價格為9.98萬元，更於該帖文標籤「比亞迪降價」。該車款原先為10.58萬元，換言之其價格下調了6000元。至於哪吒汽車多款主力車型全系減價；其中哪吒X全系減價2.2萬元。公司又推出保值換購政策，即日起至下月31日，購買哪吒S和哪吒GT車型可享兩年內以開票價七折換購全系新車的權益。

乘聯會秘書長崔東樹發文預計今年是新能源車企站穩腳步關鍵年，競爭註定非常激烈，指電動車價格競爭是新技術領域充分的市場競爭體現。另外，小鵬汽車（9868）首席執行官何小鵬周日在內部信中表示，今年將招聘約4000人，並投入超過40%的研發預算。另計劃在智能駕駛技術研發投入35億元。他續稱，集團將在未來3年內規劃新品或改款約30款汽車。