比亞迪龍年減價頭炮 秦PLUS榮耀版售7.98萬

上汽通用五菱哪吒跟減

比亞迪稱DM-i（Dual Mode-intelligent）版本車型起售價為7.98萬元；EV版本車型起售價為10.98萬元。集團稱秦PLUS 榮耀版上市後，DM-i車型首次進入7萬元區間，EV車型進入10萬元區間，對比市場上主流合資燃油的價格，不論混動還是純電均實現「電比油低」。

另五菱汽車在微博發文稱，將五菱星光插混車型150km進階版價格為9.98萬元，更於該帖文標籤「比亞迪降價」。該車款原先為10.58萬元，換言之其價格下調了6000元。至於哪吒汽車多款主力車型全系減價；其中哪吒X全系減價2.2萬元。公司又推出保值換購政策，即日起至下月31日，購買哪吒S和哪吒GT車型可享兩年內以開票價七折換購全系新車的權益。

乘聯會秘書長崔東樹發文預計今年是新能源車企站穩腳步關鍵年，競爭註定非常激烈，指電動車價格競爭是新技術領域充分的市場競爭體現。另外，小鵬汽車（9868）首席執行官何小鵬周日在內部信中表示，今年將招聘約4000人，並投入超過40%的研發預算。另計劃在智能駕駛技術研發投入35億元。他續稱，集團將在未來3年內規劃新品或改款約30款汽車。