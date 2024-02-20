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都市麗人今年或派息 內地目標開1100店

標籤：經濟

【明報專訊】女性內衣連鎖店都市麗人（2298）主席兼行政總裁鄭耀南昨日與傳媒會面時表示，公司去年經營狀况向好，適逢今年是公司上市10周年，或考慮派息回饋股東。他續稱，今年在內地目標開1100間店，包括100間直營店及1000間加盟店，主要分佈在大省例如廣東、河南、山東、四川、重慶等，以及「千強鎮」（即虎門、中山小欖鎮等地）。

或調低貨價5%增性價比

都市麗人首席財務官蔡瑋軒補充，2023年底集團門店數量達4372間，淨增加逾300間，按年增7.4%。另外，鄭耀南稱正考慮調低貨品售價5%左右，使產品性價比更高，但相應折扣率會減少，由於公司已優化生產線及供應鏈，故預計今年毛利率仍有上升空間且不會差過去年。現時都市麗人產品零售價格介乎100至200元人民幣。

作為公司創辦人的鄭耀南自2021年11月底重新擔任行政總裁以來，對公司進行大力改革，重新審視品牌定位，改革主要體現在改善訂貨模式及生產季度上，集團從「期貨模式」逐步轉變為「現貨模式」，常規品訂貨比例為60%，訂貨由每年4次改為每年2次，降低了存貨風險，提高了現金流周轉，客戶還款速度有所增加。

另外，集團亦建構了B2B網上訂單系統，便利客戶訂貨。在生產上，集團與工廠簽約於淡季生產，減少了旺季所需額外支付的工人加班費，進一步降低成本。