啟德新商場引進低碳節能技術

明報記者 邱潤青

攝影 馮凱鍵

開設數碼藝術水族館

南豐香港地產處執行董事許謙讓接受本報訪問時介紹，位於商場3層的Gate 33藝文館於去年底開設全球首座數碼藝術水族館「BLUTOPIA」，通過混合實境（MR）裝置及沉浸式巨幕鼓勵參觀者在深度互動中感受美麗而脆弱的海洋生態。而目前正在舉辦的體驗式塑膠循環回收工作坊，可支持參與者使用小型回收機，將海洋塑膠廢料轉化成陀螺、杯墊及鎖匙扣等日常用品，以此了解廢棄塑膠對海洋的破壞。

城市農圃面積6000呎

AIRSIDE還透過環保及低碳健康生活態度，培養人與社區及大自然之間的互動連結。許提到，AIRSIDE綠化面積佔整個項目逾三成，更設有共6000平方呎的城市農圃，因時制宜種植超過50種時令蔬果。部分收成會提供給商場內餐飲店，為顧客提供獨特的「農田直送」餐飲體驗。此外，部分農作物會與社區分享，實踐人文關懷，實現「和而為一」都市生活願景。

南豐集團早前參與香港綠建會推出的「零碳就緒建築認證」先導計劃，憑將軍澳廣場及南豐紗廠項目獲得能源表現證書。許謙讓說，AIRSIDE是香港唯一榮膺包括「綠建環評新建建築（1.2 版）最終鉑金級」等七大綠色及智能建築證書的建築項目。

AIRSIDE還開創了多個「全港首項」環保設施，許謙讓介紹，這些環保構思不僅新奇有趣，更具極強實用性。

設供冷系統及光伏板

AIRSIDE是啟德發展區內首個採用區域供冷系統的商業項目。該系統由機電工程署設計，利用海水在中央供冷站製造冷凍水，再通過配水管網絡把冷凍水輸送到啟德發展計劃的用戶樓宇作空調之用，相較於傳統氣冷型空調系統可節省35%用電量，從而大幅減輕熱島效應及減低二氧化碳排放。因毋須在大廈天台安裝製冷裝置，AIRSIDE在天台設置了全港商廈中規模最大的太陽能光伏板，每年可發電27萬千瓦時。區域供冷系統與太陽能光伏板配套，每年共可抵消773噸碳排放量。

人工濕地將廢水過濾

自然濕地被生態學家公認為「地球之腎」，而人工濕地同自然濕地相似，也具有强大的生態淨化功能。在AIRSIDE六樓平台可以見到全港首個以可循環再用洗手水作灌溉的人工濕地，濕地中種植蘆葦及有花植物，當AIRSIDE寫字樓的廢水經過預處理設施初步過濾後，將被人工濕地的植物根莖進行生物過濾及分解。人工濕地每日大約可收集到1470公升廢水，並將其過濾為再造水。再造水將用來灌溉區內植物，以達到水資源循環利用。

引入智能廢物分類系統

大廈垃圾處理通常難以兼顧方便快捷與科學分類，而AIRSIDE引入的全港首個智能廢物分類管理系統便可有效解決這一難題。該系統設置於寫字樓內，共有兩個垃圾回收口，分別用於丟棄一般廢物及丟棄鋁罐、膠樽、廢紙等可回收垃圾。當租戶拍智能卡並棄置已自行簡單分類的垃圾時，智能系統會自動磅重，統一回收，並為租戶提供即時數據。這些ESG數據既可協助辦公室租戶實現ESG目標，又可便利廢棄物管理，以應對年內將要實行的垃圾徵費政策。

商場採天窗減用電量

AIRSIDE商埸的設計也充滿可持續發展概念。商場中庭採用天窗設計，室內充滿自然光，即可有效減少照明用電量。AIRSIDE亦選用具有良好隔熱性能的高效建築材料作為天窗及外牆物料，可減少熱量傳送，從而減少使用室內供冷系統，節省能源。此外，商場牆身的啡色環保物料由台灣初創公司「Miniwiz小智研發」變廢為寶，利用回收膠樽循環再造纖維編織而成，不僅具有極高性能，可防火、防塵、防紫外線，也實踐了集團可持續發展理念。