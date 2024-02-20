moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FT：蘋果或被歐盟罰42億 涉違競爭法

【明報專訊】《金融時報》（FT）引述消息人士稱，歐盟擬裁定蘋果公司（美：AAPL）對第三方音樂串流服務的限制，違反歐盟反壟斷法，準備於3月初向其罰款約5億歐元（約42億港元），而這將會是蘋果首次因違反競爭法而被歐盟判罰。

音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）於2019年向歐盟正式投訴蘋果涉嫌違反市場競爭，促使歐盟展開調查，以查明蘋果是否利用旗下App Store競爭優勢偏袒自家服務，相關調查針對蘋果是否阻止第三方應用程式，通知iPhone用戶透過App Store以外的途徑，獲取價格較低的音樂訂閱服務。知情人士稱，歐盟委員會將界定App Store條款是「不公平的交易條件」，指控蘋果濫用強大的市場地位，違反歐盟競爭法規。歐盟將禁止蘋果阻止用戶透過App Store以外的方式，獲取第三方軟件提供價格較低的服務。

Spotify投訴 促使歐盟調查

蘋果此前從未因違反市場競爭而被歐盟判罰，但該公司近年因違反競爭法，被法國判罰3.72億歐元（約31億港元）。隨着歐盟的《數碼市場法》（DMA）於下月初生效，並對科技巨頭實施更嚴格的規管，蘋果已宣布對其iOS系統、App Store及Safari瀏覽器進行修訂，首次允許歐洲iOS用戶從App Store以外的途徑下載軟件。

（綜合報道）

[國際金融]