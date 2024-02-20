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黃雯怡：AI技術突破 利閱文變現

【明報專訊】港股龍年開局不俗，上周3個交易日累漲3.8%，其中旅遊、消費股表現強勁，主要受惠內地春節假期出遊消費暢旺。投資者憧憬今日公布的貸款市場報價利率（LPR）下調，料5年期LPR下降空間更大。

春節期間另一熱門話題是Open AI最新發布的生成式AI模型Sora。Sora可把簡短文字生成最長 60 秒高品質影片，效果幾乎以假亂真。從ChatGPT語言生成模型發布到高質量視頻生成模型，僅過了一年多，未來將如何顛覆商業社會難以預估。不過短期內，對內容創作者應是利好，這類模型提供了更高效和低成本的製作工具，方便創作者更快將創意變為影像。

閱文（0772）為擁有大量IP和簽約作者的頭部網文平台，上年發布國內首個網文大模型「閱文妙筆」和應用產品「作家助手妙筆版」，透過AI應用縮短了網文漫改的時間和成本。閱文去年底宣布擬以6億元（人民幣，下同）收購騰訊動漫，料可豐富閱文IP儲備，打通產業合作鏈條，透過AIGC賦能，可加速文學IP的可視化變現。

另外，閱文旗下新麗傳媒出品、賈玲導演的《熱辣滾燙》以近28億元票房奪得春節檔冠軍。備受關注的熱門IP改編大作《慶餘年2》有望於暑期開播，目前預約突破1000萬；《大奉打更人》預約超過200萬；另有《與鳳行》等多部備受矚目的古偶IP待播。

閱文去年上半年線業務收入20.39億元按年跌11.6%；版權運營及其他收入12.44億元按年跌30.1%；純利3.77億元按年增64.8%，主要受惠降本增效。下半年或受《與鳳行》等多個IP延後上線影響，收入承壓，惟負面因素已基本反映，關注今年熱門IP推出及AI賦能對創作效率改善。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]