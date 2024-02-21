moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股窄幅上落 升不足百點

【明報專訊】港股市場近日重上16,000點後，昨日只在升破約100點的區間窄幅上落，全日升91點，收報16,247點。成交額仍然偏低，只有769億元，比周一的交投進一步減少近52億元。投資者明顯追入電力股及醫藥股，當中藥明康德（2359）昨日單日升幅達7.87%，成為升幅最大藍籌股。

除了藥明康德之外，同系藥明生物（2269）亦升3.74%，藥明合聯（2268）升幅更巨，全日上升多達17.39%，成為系內升幅最大股份。其他行業股方面，內地電力股亦引起投資者青睞，當中華潤電力（0836）升幅多達4.12%，同業中國電力（2380）亦升4.61%。

「北水」連續兩日偏好追入中資電訊股，當中追入中國移動（0941）及中國電信（0728）的資金分別多達5.23億元及2.54億元，比周一時的3.76億元及2.48億元還要多。兩日加起來「北水」淨流入兩大中資電訊股超過14億元，不像以往主力追入科網股。

分析：輪流追入科技醫藥消費主題

在港股反覆上升同時，期指亦略微高水7點，企穩16,255點；到昨晚夜期時段，高水幅度進一步擴大，至昨晚10時15分，高水達60點。若依最新牛熊證分佈圖分析，牛證街貨重貨區已經上移至16,500點至16,599點。

獨立股評人謝明光表示，港股在16,000點以下時間不長，並借匯控（0005）今日宣布業績前炒賣兼博派息，以及內地調降LPR（貸款市場報價利率）息率作為藉口做好。但他認為，若港股打底後要再向上升，還是要視乎有否新消息跟進。他預料，投資市場近期會圍繞科技、醫藥及消費三大主題，輪流追入。