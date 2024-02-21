moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒大地產遭滬深交易所譴責處分

標籤：經濟

【明報專訊】中國恒大（3333）旗下主要境內附屬公司恒大地產發布公告指出，近日收到深交所及上交所公開譴責處分，主要因恒大地產未能按規定時間內提交並披露2022年中期報告和2022年年度報告。

未按時披露2022年業績

據深交所及上交所《處分決定》內容，指經查明恒大地產及相關當事人存在違規行為，未能按當地交易所上市規則，在每一個會計年度終結日起4個月內（2023年4月底前），以及在每一個會計年度的上半年結束日起兩個月內（2022年8月31日前），按時提交並披露上一年度的年度報告及中期報告。

今次恒大地產涉及的是未能按時披露2022年中期報告和2022年年度報告。交易所指出，恒大地產時任董事長兼總經理趙長龍、財務負責人兼訊息披露事務負責人錢程未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務，違反規定，對該公司上述違規行為負有重要責任。同時，對於恒大地產及相關當事人上述違規行為及本所給予的處分，將記入誠信檔案，並向社會公開。

恒大地產：對處分沒異議

交易所決定對恒大地產、趙長龍及錢程給予公開譴責的處分。恒大地產及相關當事人對上述處分結果沒有異議，公司將汲取前次違規教訓並積極整改，積極推進定期報告編制及披露工作，切實履行發行人義務。中信建投證券作為恒大地產債券的受託管理人，後續將密切關注對相關債券的本息償付情况，以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項。

中國恒大上月遭高院頒下清盤令後，一直停牌至今，停牌前報0.163元；恒大物業（6666）昨則升2.06%，報0.495元；恒大汽車（0708）昨升5.17%，報0.305元。