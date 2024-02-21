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實德環球料今年澳門賭收破2100億

標籤：經濟

【明報專訊】澳門在農曆新年檔期酒店及賭場生意明顯增加，實德環球（0487）副主席馬浩文指出，由大年初一至本周一旗下酒店入住率達九成甚至爆滿，人流逾1萬人次，並恢復至疫情前即2019年的85%。

新春檔期旗下酒店入住率近爆滿

馬浩文料今年博彩收入或比政府預估的2100億澳門元為高，但由於過往佔比較多的貴賓博彩業務不及以往，因此估計需時數年賭收才恢復至2019年水平。集團因應發展已向政府提交興建十六浦第三期的計劃，料投資約數億元。

他說，有別過往貴賓廳佔賭收一半水平，現時只餘兩成，因此料難以支持賭收回復到疫情前水平。但在酒店房間入住率由過往平均九成，目前在房間增多下降至八成左右，甚至農曆年檔期房價較2019年同期稍低5%，料增加入住率後賭收有望推高至超過2100億澳門元。

已入則發展十六浦第三期

實德環球因應最新發展，他指已經向政府入則發展十六浦第三期包括商場，料涉投資5億至6億元。同時他們亦預算投入逾1億元翻新酒店。他相信，以十六浦營運所得資金，足以處理好現有融資額度並洽商新額度，因此他不擔心融資問題。他們計劃善用現有廣場及將來新建的商場空間，發展類似新加坡克拉碼頭的夜市項目。俗稱「賊船」的海上皇宮亦會移泊到十六浦，或有空間發展酒吧等新元素。

他又稱，澳門政府及業界在疫後復常前早作部署，例如善用小紅書及抖音等渠道和結合網紅推廣到澳門旅遊，可供香港業界參考。十六浦亦開發本地社區旅遊資訊及優惠平台OLA澳優遊，已獲逾200戶澳門及珠海商戶加入提供折扣，冀吸引更多旅客；在北美面向亞洲遊客的旅遊業務亦擬擴充發展。