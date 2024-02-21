沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期

另外，隨着與寫字樓、商場等商業房地產貸款相關的逾期還款急增，美國商業房地產的不良貸款已超越美國六大銀行的撥備。根據聯邦存款保險公司（FDIC）的數據，摩根大通、美銀、富國、花旗、高盛和摩根士丹利的借款者逾期至少30天的商業房地產債務當中，每1美元不良債務所對應的平均撥備，已由此前的1.6美元降至0.9美元。

美商業地產不良貸款

超六大銀行撥備

美國六大銀行去年的商業地產拖欠債務幾乎增加兩倍，達到93億美元。在整個美國銀行業，去年與寫字樓、商場、私人公寓等商業地產相關的拖欠貸款，金額較前一年增加1倍以上，達到243億美元。美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，一直密切關注銀行的商業地產貸款，包括它們是否有充足的資本，抵禦未來的潛在貸款虧損。

（綜合報道）

[國際金融]