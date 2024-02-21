moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期

【明報專訊】通脹高企之際，沃爾瑪（美：WMT）在聖誕節購物旺季的銷情持續具有韌性。在截至1月26日的第四財季，沃爾瑪的關鍵銷售指標——不包括汽油收入的美國同店銷售額按年增長4%，高於分析師預期的3.1%升幅。全球電商銷售額按年急增23%，總額突破1000億美元。綜合營業利潤增長30.4%，調整後營業利潤為每股1.8美元，高於分析師預期的1.65美元。沃爾瑪另宣布同意以23億美元的價格，收購智能電視製造商Vizio（美：VZIO），以擴張其名為Walmart Connect的廣告業務。沃爾瑪股價早段升5%，Vizio急升15%。不過美股周二從假期復市後延續上周的跌勢，三大指數早段下滑。

另外，隨着與寫字樓、商場等商業房地產貸款相關的逾期還款急增，美國商業房地產的不良貸款已超越美國六大銀行的撥備。根據聯邦存款保險公司（FDIC）的數據，摩根大通、美銀、富國、花旗、高盛和摩根士丹利的借款者逾期至少30天的商業房地產債務當中，每1美元不良債務所對應的平均撥備，已由此前的1.6美元降至0.9美元。

美商業地產不良貸款

超六大銀行撥備

美國六大銀行去年的商業地產拖欠債務幾乎增加兩倍，達到93億美元。在整個美國銀行業，去年與寫字樓、商場、私人公寓等商業地產相關的拖欠貸款，金額較前一年增加1倍以上，達到243億美元。美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，一直密切關注銀行的商業地產貸款，包括它們是否有充足的資本，抵禦未來的潛在貸款虧損。

（綜合報道）

[國際金融]