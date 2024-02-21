沃爾瑪上財季同店銷售增4%勝預期

【明報專訊】通脹高企之際，沃爾瑪（美：WMT）在聖誕節購物旺季的銷情持續具有韌性。在截至1月26日的第四財季，沃爾瑪的關鍵銷售指標——不包括汽油收入的美國同店銷售額按年增長4%，高於分析師預期的3.1%升幅。全球電商銷售額按年急增23%，總額突破1000億美元。綜合營業利潤增長30.4%，調整後營業利潤為每股1.8美元，高於分析師預期的1.65美元。沃爾瑪另宣布同意以23億美元的價格，收購智能電視製造商Vizio（美：VZIO），以擴張其名為Walmart Connect的廣告業務。沃爾瑪股價早段升5%，Vizio急升15%。不過美股周二從假期復市後延續上周的跌勢，三大指數早段下滑。
另外，隨着與寫字樓、商場等商業房地產貸款相關的逾期還款急增，美國商業房地產的不良貸款已超越美國六大銀行的撥備。根據聯邦存款保險公司（FDIC）的數據，摩根大通、美銀、富國、花旗、高盛和摩根士丹利的借款者逾期至少30天的商業房地產債務當中，每1美元不良債務所對應的平均撥備，已由此前的1.6美元降至0.9美元。
美國六大銀行去年的商業地產拖欠債務幾乎增加兩倍，達到93億美元。在整個美國銀行業，去年與寫字樓、商場、私人公寓等商業地產相關的拖欠貸款，金額較前一年增加1倍以上，達到243億美元。美聯儲負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，一直密切關注銀行的商業地產貸款，包括它們是否有充足的資本，抵禦未來的潛在貸款虧損。