姜靜：英鎊具韌性 料有反彈空間

英國通脹壓力持續，相比起美聯儲等主要央行，英央行可能需要在更長的時間內維持高利率，利差優勢利好英鎊。根據央行最新預測，預期2024和2025年年底通脹率將分別回落至2.75%及2.3%的水平（仍高於2%的目標），可見最後一里不易走，料會推遲啟動減息周期。

另外，過去幾周公布英國零售銷售、工業生產等數據繼續意外上升，企業情緒和消費者信心逐步改善，同時樓市開始回穩，令英鎊有底部支持。最後，英國公共財務狀况較預期健康，可能允許執政黨在選舉前推出減稅等財政刺激措施。日線圖上溫和的看跌勢頭出現消退迹象，英鎊淨多頭倉位有所增加，料英鎊有反彈空間，阻力位在1.2680、1.2720；支持位為1.2590、1.2560及1.2460。

至於日圓兌美元自年初以來持續走弱，官員口頭干預前一度接近151的水平，累積貶值接近6%，同時日圓淨空頭倉位增長至去年11月來最多，其背後主因是日美利差重新拉寬，再加上圍繞日本央行於退出負利率政策的不確定性增加。隨着日央行為退出負利率鋪路，筆者估計該行將在美聯儲減息前加息，加上美元向上動力放緩，維持對美元/日圓逢高賣出的看法。短期內，美元/日圓阻力位看150.88、151.90；支持位在149.60、149.20。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]