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活在灣區：經深飛遊日 貴重品或須繳內地關稅

【明報專訊】近年不少港人選擇「經深飛」往內地各大城市，以獲取較由香港機場出發廉宜的機票。最近部分港人選擇由深圳飛日本的航班，儘管來回票價有機會較香港出發低，惟要留意深圳直航日本的航班選擇一般較香港少，更要留意在日本「爆買」的貴重品或須繳納內地關稅。

明報記者 劉敬華

人民幣匯價貶值下，不少港人選擇假日北上消費，也有不少港人計劃到大灣區以外的內地城市旅遊，「經深飛」是其中一個平遊選擇。假設計劃從深圳飛北京旅遊，出發日期為今年4月10日，回程日期為同月17日，參考攜程網站2月21日的最廉機票搜尋結果，選擇中國聯合航空於下午5時40分於深圳出發，北京回程時間為下午1時15分，來回機票連雜費可低至1380元人民幣（約1501.9港元）。再參考Expedia網站同日的香港飛北京最廉機票的搜尋結果，選擇南方航空於下午1時40分於香港出發，北京回程時間為下午8時10分，來回機票連雜費為1675港元。

全日空推深圳飛日特惠機票

最近全日空推出深圳及廣州等內地大城市赴日往返特價優惠機票，為港人「經深飛」增添選項，假設計劃往東京旅遊，出發日期為今年4月10日，回程日期為同月17日 ，參考全日空中文網站於2月21日的深圳飛東京最廉機票搜尋結果，下午5時正於深圳出發，東京回程時間為上午11時10分，來回機票連雜費為2516元人民幣（約2738.3港元）；若選擇內地航空公司，據攜程網同日搜尋結果，深圳航空的深圳直飛東京來回票價更可低至2499元人民幣（約2719.8港元）。

若只比較機票價（見表1），同期香港直飛東京的大灣區航空機票可低至2126港元，惟要留意此票價不包括寄艙行李，加入來回程1件20公斤行李費後，來回票價增至3306港元，反觀全日空及深圳航空約2700多港元的來回深圳及東京票價，均可免費提供每程每人兩件每件23公斤寄艙行李額，對前赴日本購物的港人有一定吸引力。此外，由於香港與內地假期不盡相同，如在復活節或聖誕節等香港假期經深圳飛日本，有機會買到較香港出發廉宜的機票。

聖誕節復活節 機票或較划算

若選擇「經深飛」，除了可以乘坐東鐵線至羅湖站或落馬洲站，再轉乘深圳地鐵至深圳機場外，也可於深圳灣口岸或褔田口岸乘坐深圳機場快線巴士，又或乘搭跨境巴士或跨境渡輪直達深圳機場。目前深圳機場在港設4個城市候機樓，分別位於尖沙嘴、油塘、上環及香港機場，可讓港人於香港預辦登機後，再乘坐跨境巴士至深圳機場。

不過， 要留意目前深圳每日直航日本的班次不及香港多，未必能選擇到理想的出發或回程時間，更要留心在日本「爆買」物品價格若過高，或須繳付內地關稅。據了解，進境非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品超出2000元人民幣，中國海關僅對超出部分的個人自用進境物品徵稅，對不可分割的單件物品，全額徵稅。倘若由深圳直飛東京，再由東京直飛返港，可免卻對內地稅項不了解的問題，惟未有特別優惠下，兩程單程票價合計可逾3000港元（見表2）。此情况下，還是直接購買約3000多港元的香港來回東京機票，較為省事。

[活在灣區]