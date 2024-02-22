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匯控去年多賺78%遜預期 尾季淨息差利息收入齊倒退 績後港英股價挫

【明報專訊】匯控（0005）公布2023年業績，受惠去年環球央行加息，銀行息差擴闊，除稅前利潤按年升78%至303.48億美元（見表），惟低於市場預期的341.21億美元。今年環球央行利率有下跌趨勢，市場關注匯控淨利息收益表現，匯控估計今年銀行業務淨利息收益至少410億美元。財務總監艾橋智表示，去年加大結構對冲並延長相關期限，降低利率變動的敏感度，該行預期利率下調1厘將減少銀行業務淨利息收益34億美元，影響較2022年6月時的70億美元減半。

明報記者 歐陽偉昉

去年第四季匯控淨息差按季下跌0.18厘至1.52厘，按年亦跌0.16厘。撇除阿根廷惡性通脹、持作收取合約現金流量對冲收入重新定位影響，單計亞洲業務息差亦跌0.05厘，加上季度收入下跌、指引今年成本上升5%高於預期，匯控中午公布業績後扭轉上午升勢，全日倒跌3.83%，收報60.25元，股價在倫敦延續跌勢，截至本港時間9時報595.2便士（約58.73港元），較港股收市再跌2.52%。

祈耀年：利率下行 助增銀行費用收入

撇除已宣布出售的法國、加拿大業務，去年銀行業務淨利息收益為430億美元，匯控指引預測今年至少為410億元，即有機會按年跌約4.65%。去年第四季香港客戶定期存款佔整體存款34%，較第三季再升3個百分點（見圖），帶動年度利息支出增加5億元，比率在加息前的2021年底為7%。

行政總裁祈耀年表示，今年市場環境仍不確定，不過利率下行有助推動經濟，資本市場活動更活躍，客戶將手上現金投資資產，增加銀行費用收入，抵消淨利息收入下降的影響。利率高企影響貸款增長，截至去年底匯控客戶貸款總額9390億美元，按年微跌0.32%，按季跌2%。祈耀年指利率下調會帶動消費者和商業信心上升，貸款需求可在今年下半年回升，並在2025年持續。匯控對今年上半年貸款增長前景保持審慎，中長期維持按年中個位數增長。

全年派息0.61美元 高於疫前

匯控末期息派0.31美元，全年股息派0.61美元，高於2019年疫前的0.51美元，並進一步回購20億美元，合乎市場預期。匯控今年維持目標派息率為50%，目標平均有形股本回報率為15%，預期在第一季完成出售加拿大業務交易，上半年考慮派特別股息0.21美元，但匯控未有給予2025年後的派息指引。祈耀年表示，期望未來維持合理派息率，該行有能力同時派息、保留資本作增長和回購。

摩根士丹利認為，匯控去季核心表現穩固，香港淨息差下跌，但部分被英國業務息差上升抵消。大摩因應淨息差下降及成本目標較預期高，將今明兩年每股盈利預測下調4.3%及5%，維持匯控「超配」評級，目標價維持79.2元。