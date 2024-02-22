反駁「香港玩完論」 祈耀年：擁光明未來

祈耀年表示，該行去年在港錄得超過100億美元稅前盈利，數字逐年上升；經濟活動方面，過去3年在港零售和財富領域的新銀行客戶增長36%，期內在港貿易業務市佔亦增加6.6個百分點，單是去年已增加2.4個百分點。

祈耀年又稱，港貸款資產表現強勁，按揭或商業房地產貸款比率低，並有強大的股權覆蓋比率，該行目前沒有為本地地產貸款作出明顯的撥備。匯控財務總監艾橋智補充，即使香港樓價下跌，但該行地產貸款當中，四成貸款為大型企業或多元化收入公司，其餘槓桿比率相當低，對目前貸款資產情况滿意。

祈耀年去年總薪酬大增九成

羅奇昨接受彭博社訪問時稱，如內地想香港有更好未來，北京當局首要修復自己的經濟系統，並放手讓香港自行解決問題。他強調，一直熱愛香港，但2019年事件及疫情封關，增加市場對香港前景憂慮。

此外，匯控公布祈耀年去年花紅評分下跌，不過其去年起合資格獲得長期服務獎金，計及額外的519.6萬英鎊，總薪酬大增九成至1064.1萬英鎊（約1.05億港元），成為傳媒及投資界關注焦點。