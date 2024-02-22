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恒生去年多賺58％ 大增派息六成

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日公布去年全年業績，年內純利達178.48億元，按年升58%（見表），勝預期的172.2億元；第四次中期息每股派3.2元，全年每股派息6.5元，兩者均較2022年高出約六成。惟恒生今年派息比率為72.46%，均較2022及2021年的82.83%和73.59%低。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，由於恒生資本比率充裕，將考慮各種以剩餘資本回報股東的選項。

股價急升9％ 近15年最勁

恒生銀行昨日中午公布業績後，其股價隨即抽高，最多曾升9.35%，為2009年5月6日來錄得的最大升幅，收市仍升9.1%，報89.3元；受惠於利率高企的環境，恒生銀行去年淨利息收入達322.95億元，按年增加67.44億元或26%，淨利息收益率亦按年擴闊55個點子（100點子等於1厘），至2.3厘；淨服務費收入按年跌6%至49.2億元；保險服務業績按年升23%至20.49億元；扣除預期信貸損失及信貸減值前營業收入淨額為408.22億元，按年升19%。

恒生銀行因內房商業房地產（CRE ），令其2022年信貸損失及其減值提撥按年急升逾1.72倍至76.26億元（重列前），惟去年相關提撥已按年回落至62.48億元。施穎茵指恒生於內地CRE方面的預期信貸損失（ECL）已於2022年見頂，料今年內房ECL將持續下跌。該行對減低內地CRE信貸風險的工作有良好進展，其風險承擔按年減少33%至350億元，只佔去年底總貸款組合的4%；當中有抵押貸款佔比，亦由2022年的45%增至去年的53%。

先前多家投行發報告表示，高息環境下港CRE公司財務將受壓，對港銀於港CRE的風險敞口提出憂慮，其中高盛及富瑞報告更指出，恒生為港CRE風險敞口較大的本地銀行之一。施穎茵表示，未有發現香港CRE貸款組合有任何系統風險，她強調恒生對於風險承擔能力並無重大改變，其不良貸款比率亦很輕微，對今年收款及風險管理情况持審慎樂觀。

摩根士丹利昨日發報告稱，恒生去年下半年業績不俗，較強淨利息差有助彌補表現較差的非利息收入，且成本控制見效，第四季中期息派3.2元亦屬驚喜。該行目前給予恒生「中性」評級、目標價90.5元。