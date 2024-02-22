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東亞少賺5.5％遜預期 股息0.18元

【明報專訊】東亞銀行（0023）昨公布2023年度業績，期內由於沒有如前一年般出售藍十字保險等收益，純利按年減少5.53%至41.18億元，較市場預期的55.3億元遜色。每股第二次中期息按年增派5.88%至0.18元。雖然該行宣布新的5億元股份回購，但股價昨最多曾跌4.38%，收市時跌幅收窄至1.04%至9.48元。

去年下半年盈利只有14.82億元，比上半年的26.36億元少。內地商業房地產行業佔其整體撥備約82%；減值貸款比率由2022年底的2.39%，升至2023年底的2.69%。另就馬來西亞銀行Affin的投資減值7.26億元。期內東亞減值損失62.15億元，按年增4.88%。減值前經營盈利按年增長29.59%，達113.14億元。中國業務按年扭虧為盈，稅前賺5400萬元，卻較上半年度稅前賺1.17億元收窄；香港業務稅前則賺34.63億元，按年增長1.09%，下半年只賺14.44億元，比上半年的20.19億元少。

該行聯席行政總裁李民斌表示，內房市場儘管充滿挑戰，但相信壓力已近見頂，料不會比目前差很多。風險總監陳淑佩補充，該行向內房公司授出貸款已按年減少165億元，降至540億元。

李民僑：港問題貸款數目不多

香港方面，經濟增長放緩，樓價下跌，聯席行政總裁李民僑不諱言有貸款出現問題，但是數目不多。尤其香港商業物業貸款有逾八成有不同的抵押品覆蓋，就算物業價值再受壓也有足夠緩衝。預期下半年息率回落下，他料對東亞的息差收窄只構成溫和影響。