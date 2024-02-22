moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

小巴牌價急挫 業界：50部「斷供」被拖走 「還息不還本」計劃完結 供款增兩倍

【明報專訊】近日有本地傳媒報道，多名小巴車主遭銀行提前追回貸款（Call Loan），主要針對以小巴牌抵押貸款400萬至500萬元的車主，銀行更通知部分無法提早償還貸款車主，將會扣押旗下小巴。金管局罕有回應事件，指從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界，惟部分小巴經營者有意縮減或結束業務並選擇「斷供」，銀行在保障自身權益的情况下，按貸款合約才收回作為抵押品的小巴。

明報記者

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指出，估計去年底起至今至少有50部紅色小巴已斷供被拖走。運輸署回覆本報查詢提供的數字顯示，2021年以來，綠色專線小巴數目輕微增加，惟紅色小巴則由2021年977輛，持續減縮至今年1月787輛，兩年多以來大減190輛，減幅近兩成。

運輸署：紅色小巴兩年多減近兩成

報道提到，小巴牌價由2011年高峰期的800萬元，已大跌至只有70萬元，於九龍區經營小巴生意的小巴商會「潮聯」，有車主因無法供款而被迫斷供小巴，有潮聯車主原持有11輛小巴，現時只餘下4輛小巴；另有車主持有5輛小巴悉數被銀行拖走。本報查閱多家車行網頁的公共小巴牌價走勢，小巴牌價確由2011年高峰期800萬元、跌至2019年300萬元，再跌至最新約70萬元。

張漢華指出，據他了解近日「頂唔順」斷供的車主，多於300萬至400萬元價位買入小巴牌，紅色小巴生意於疫後至今一直未能完全復蘇，再加上去年底三隧劃一商用車收50元後紅隧小巴經營壓力上升需加價，致日均客量跌至少兩成至三成，生意困難。他指車主如透過銀行借貸購入小巴牌，以往在金管局自疫情推出的「預先批核還息不還本」計劃下，車主每月平均還萬多元息。但現時計劃已完結，車主需正常供款便每月需還3萬多元，即供款額為以前3倍，不少車主因而未能負擔故斷供，當中包括潮聯。

金管局引述相關銀行表示，即使「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底有序地展開退出程序，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。

金管局籲銀行盡力援助財困客戶

金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。

香港的士小巴商總會昨亦發聲明指經了解及分析事件後，銀行絕無Call Loan，但有部分車主未能供款才被拖車，呼籲會員只要準時供款，的士及小巴均不會被拖走。