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恒指升255點 北水連續5日淨流入

標籤：經濟

【明報專訊】受惠內地股市全線做好，港股昨一度由倒跌轉升逾500點，不過午後匯控（0005）公布的業績遜預期，全日跌3.8%，不單成為全日跌幅最大藍籌，更拖累大市升幅，最終恒指升幅收窄至255點，收報16,503點，大市成交金額進一步增至1224億元，資金亦持續流入內地與本港股市，北水連續5日淨入，南水昨淨流入135.94億元人民幣，是去年7月28日後最多。

匯控績後急挫 拖累大市升幅

隔晚美股向下，恒指昨低開64點後最多跌108點，隨着A股愈升愈有，港股即見反彈，最多曾升508點至16,756點，逼近100天線，但午後受匯控拖累升幅收窄，最終收升255點或1.57%；一度升4.8%的科指收報3351點，升86點或2.7%。A股亦全線向上，連升6個交易日的上證指數一度挑戰3000關，收報2950點，深成指收市報8975點，升70點，滬深兩市全日有逾4100隻股份向上，逾百隻股份漲停板，兩市成交逾9800億元人民幣。

北水方面，淨流入約11億元，為連續第5日流入，累計流入157.65億元，昨北水主力掃美團（3690）、中移動（0941）及快手（1024），分獲淨入3.2億、2.9億及1.6億元；盈富（2800）、匯控則被北水淨沽6.8及5億元；南水北上合計淨流入135.95億元人民幣。

匯控跌3.8%，但同系恒生銀行（0011）去年業績好過市場預期，全日收市升9.1%，創近兩個月收市新高；新經濟股普遍向上，騰訊（0700）、阿里（9988）升逾1%，京東（9618）升2.7%，商湯（0020）升7%；內房股亦升，中海外（0688）升4.6%，龍湖（0960）更升9.4%，為升幅最大藍籌。

中資金融股有追捧（見表）。截至2月16日止一個月，MSCI中國銀行業指數上漲9.4%，跑贏MSCI中國指數3.4個百分點。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之指出：在宏觀復蘇可持續性不足的情况下，由於投資者倉位較低，A股銀行作為防禦性標的，仍有潛在上漲空間。

分析：倘恒指升穿100天線 可試高位

資深股評人郭思治認為，近日內地股市做好，估計是淡友見中央連環出招加上國家隊入場而有所收斂，而恒指若升穿100天線，有望上試1月高位甚至更高水平。耀才證券研究部總監植耀輝表示，下月兩會前，企業業績將主導大市，暫時大市似喘穩，但仍要看成交及升勢能否持續。