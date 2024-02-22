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躋身道指成分股 亞馬遜早段做好

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）將由下周一（26日）起躋身道指成分股，取代連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）的席位。這次調整是由於沃爾瑪（美：WMT）的「1拆3」股票分拆將在下周生效，促使標普道瓊斯指數公司作出調整。亞馬遜股價早段升1.5%，而WBA股價早段跌近4%。

道指是按股票價格而非市值加權，在沃爾瑪的股票分拆生效後，其在道指的權重將會降低，促使道指成分股需要重新調整。路透社指出，最新的變化，將增加消費者零售股等股票類別在道指的比重。除了經營電商業務，亞馬遜也是雲端、娛樂等行業的主要參與者。LPL Financial全球策略師Quincy Krosby稱，亞馬遜幾乎是一個綜合體，屬於多個行業類別，它在很多方面都體現了道指對美國商業的代表性。由於道指的科技股權重較低，其表現長期落後於標普500指數及納指。過去5年間，道指升約50%，同期標普500指數升超過75%，而科技股主導的納指更上漲超過100%。

WBA作為道指成分股的時間相對較短，於2018年6月才被納入該指數，接替通用電氣（美：GE）。不過WBA股價自此已跌逾三分之二，去年在道指成分股中表現包尾。隨着新冠檢測和疫苗需求轉弱，WBA削減了季度股息。反觀亞馬遜股價自去年初以來幾乎上漲1倍。

貝索斯完成減持 套現85億美元

此外，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）完成減持計劃，在截至周二的9個交易日內，出售5000萬股亞馬遜，合共套現85億美元。

根據彭博億萬富豪榜，貝索斯擁有1910億美元財富，是全球第三大富豪。

（綜合報道）

[國際金融]