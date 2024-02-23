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惠譽確認港AA-評級 展望維持穩定

【明報專訊】評級機構惠譽發報告表示，維持給予香港長期外幣發行人違約評級（IDR）第四高的「AA-」評級，而展望評級亦維持於「穩定」評級，因受惠於香港龐大的財政儲備、強勁的外部融資，以及人均收入水平高企等多個信用基本面的利好因素所推動。惠譽續稱，雖然港府需要多年才能逆轉其財政赤字的情况，勢將減少其財政儲備，但不會立即對香港的信用評級造成壓力。

受惠龐大財政儲備強勁外部融資

惠譽預測，若不計及債券收益在內，港府財政預算赤字佔GDP的比重將由本財政年度的5.9%，收窄至下個財政年度的約3.2%。其財政赤字輕微緩和，因消費券計劃等的逆周期紓困措施逐步解除，再加上香港地區穩定，以及周期性的收入來源，如補地價及印花稅等有限地復蘇。

惠譽提到本港公共財政狀况，受到其龐大財政儲備的支撐。截至去年底，港財政儲備相當於GDP的23%，雖仍較疫情前高峰約41%有所下降，但仍較許多擁「AA」評級的其他地區高。

預計今年GDP增3%

惠譽亦預計，香港經濟前景受內外訪港需求復蘇所帶動，預計今年本港GDP增長將達約3%。商品出口方面，惠譽預計今年港商品出口仍因全球需求疲弱而受壓，但減息亦會緩解下半年香港商品出口的情况；惠譽亦料今年香港整體消費者物價指數（CPI）將溫和上升，料今年年均升幅為2.3%。

不過，惠譽認為租金及食品價格等CPI佔比較重的因素，其上升風險較為小；銀行方面，惠譽料港銀因為解決中國內房風險敞口，預料不良貸款比率將在今年輕微下跌，但仍然屬於偏高。