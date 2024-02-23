高盛升匯控未來4年每股盈利預測

摩通：股息回購承諾堅實

匯控去年ROTE為14.6%，今年以15%為目標。摩根大通指出，預期今年匯控淨利息收入下跌、營運開支上升，市場質疑匯控能否達成ROTE目標，為股價帶來影響。匯控預期今年銀行業務淨利息收入為至少410億美元，相對去年扣除將出售業務的金額為430億美元，摩通認為410億美元雖然已是保守數字，但或要再下調10億美元。另外，匯控預期今年營運成本會增加5%，較市場預期高出5億美元。綜合上述因素，要達成15%的ROTE，需要非利息收入或預期信貸損失好過預期。同時市場對香港與內地經濟增長成疑，認為匯控難以大幅下調預期信貸損失，上述因素會對匯控股價造成壓力。

稱交行減值有資本緩衝

上季匯控為交通銀行（3328）持股確認30億美元減值損失，摩根大通引述匯控管理層表示，雖然不能排除會再次減值，但是匯控累計已為交行持股作出140億美元減值，以基於資產產生現金流的使用價值（value in use）估值方法，對未來減值有資本緩衝。