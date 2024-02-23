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希慎去年蝕8.72億 全年派息減25%

【明報專訊】本地地產股希慎（0014）2023年核心溢利為18.32億元，按年跌14%，2023年全年蝕8.72億元，較2022年蝕達11.57億元收窄，主要因非現金性的投資物業之公平值虧損較前一年減少4.5億元至27.63億元所致，每股基本虧損0.85元；派第二次中期股息股0.81元，按年少30.77%；全年派息1.08元，按年減25%。

「派息唔調整不切實際」

希慎昨高開，惟午後受大削第二次中期息三成影響，績後跌幅擴大，收跌4.06%，報13.24元。

集團首席財務總監賀樹人表示，以往2019年社會事件及3年疫情希慎業務均受到影響，惟無影響派息，但基於希慎一向審慎理財兼作風穩健，「唔會做到最後一蚊無埋先做嘢」，現時「香港經營環境有唔同挑戰，派息完全唔調整係不切實際」，集團希望重訂派息水平後，在視乎經濟情况下「未來幾年能提供相對穩定的派息情况」。

希慎主席利蘊蓮亦強調，面對全球的不穩定因素，集團一向審慎理財，有信心香港愈來愈好，對將來好有信心，但認為市場上有「好吸引、值得投資的項目喺出面」，故派息較保守，將資金用於為希慎下一個百年「Build for the further（建設未來）」。2023年為希慎成立一百周年。

集團執行董事及首席營運總監呂幹威指出，集團去年平均約10%的商舖樓面面積因利園區的重大優化工程而關閉，但新裝修的商舖樓面均有雙位數租金增長；寫字樓市場考慮到去年及今年新項目供應大增，料仍然受壓。

市場供應大增 寫字樓料仍受壓

希慎去年寫字樓業務組合出租率微跌1個百分點至89%，續租租金持續向下。商舖業務組合出租率跌兩個百分點至97%，續租租金基本維持上升。

截至2023年底債務組合平均還款期約為4.5年，2024至2027年每年到期債務分別為1.58億元、27.72億元、20.88億元及116.86億元，暫無償債壓力。