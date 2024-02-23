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聯想上季少賺23% 營業額連續兩季增長

標籤：經濟

【明報專訊】聯想（0992）公布截至去年底止第三財季業績，盈利跌23%至3.37億美元，勝預期，營業額增長3%至157.2億美元，連續兩個季度錄得按年增長。董事長兼首席執行官楊元慶表示，未來會把握人工智能時代的增長機遇，有信心第四季營業額可以維持增長，下財年盈利可以繼續改善。

料下財年盈利可續改善

分部收入方面，季內聯想的智能設備業務集團（IDG）收入按年升6.7%至123.62億美元，基礎設施方案業務集團（ISG）收入跌13.4%至24.73億美元，方案服務業務集團（SSG）收入升10%至20.21億美元，其中後者收入首次突破20億美元，首席財務官黃偉明表示，SSG業務將繼續成為的新增長引擎，而ISG則帶動高增長及盈利改善。

楊元慶相信，未來2至3年有機會實現非個人電腦業務佔總收入超過50%。季內非個人電腦業務佔聯想總體營業額 42%，按年上升1.3個百分點。

SSG收入首突破20億美元

楊元慶又稱，IDG業務已重回增長軌道，在個人電腦市場持續回暖的情况下，聯想的表現優於市場，不僅保持領先的盈利能力，而且恢復按年的增長，更以顯著高於市場增速的出貨量，進一步鞏固其全球第一的地位，市場份額達到疫情以來的最高。

黃偉明表示，未來會繼續投資創新及加速AI個人電腦過渡至高端市場。執行副總裁Luca Rossi透露，上半年將會交付第一代AI 個人電腦產品，預計下半年及明年進一步擴充產品組合，相信今年有關產品的出貨量佔比不多，估計至2025年至2026年會有較強勁的增長。