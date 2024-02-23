香港電訊去年多賺近2% 全年派息升

內地業務收益有信心今年達10億目標

期內，電訊服務收入按年升0.8%至241.7億元、當中收費電視服務收益因廣告收益減少、跌5.4%至23.65億元；整體電訊服務EBITDA按年升2.5%至93.71億元。企業服務方面，董事總經理許漢卿稱，數碼轉型方案的需求增加，本地數據收益按年增長10%；截至去年底新項目合約總值達到40億元；另外內地業務收益增長32%至逾7億元，並有信心今年實現達到10 億元的目標。

疫後旅遊恢復 漫遊總收益增1.76倍

去年流動通訊 EBITDA升3.5%至50.6億元。許漢卿指出流動通訊後付客戶有10.5萬淨增長，客戶流失率維持0.8%。隨旅遊全面恢復，ARPU按年增長2%至191元；漫遊總收益按年增長1.76倍，恢復至疫情前的72%，有信心今年漫遊收益增長最少三成。

去年公司融資成本淨額升34%至21.34億，財務總裁潘智豪表示，現時固定及浮動利率的比例維持55比45，實際利率由2022年3%增加至去年4.05%，平均債務期限維持4年。他稱今年未有即時再融資需要，會繼續完善債務結構。香港電訊明年到期的的銀行貸款及債券，分別有3.96億美元及5億美元。

另外，公司委任杜家怡為獨立非執行董事，並於昨日生效。