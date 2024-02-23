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Nvidia上季利潤飈近8倍 CEO黃仁勳：全球需求正激增

【明報專訊】科技行業對AI晶片的熾熱需求，超出市場的激進預期。AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）第四財季收入按年增長265%至221億美元，利潤更按年激增7.7倍至123億美元。該公司預期，隨着科技行業對AI的支出急增，第一財季收入將更為強勁。Nvidia行政總裁黃仁勳表示，加速運算及生成式AI已達到臨界點，全球各行各業的需求正在激增。他指出，生成式AI進入市場一年，而這是該技術進入各行各業的10年周期的第一年，其言論預示AI狂潮才剛開始。Nvidia早段股價急升逾15%至780.85美元創新高。

早段股價飈15%創新高

截至周三收市，Nvidia今年以來的股價上漲36%，是標普500指數今年升勢的主要動力。Nvidia能否維持急速的增長步伐，成為主導大市走勢的關鍵，高盛交易部門更形容Nvidia是「地球上最重要的股票」。受Nvidia的業績提振，美股三大指數早段上揚，道指和標普500指數創新高，納指升逾2%。主要科技股早段上漲，提供AI晶片產品的超微半導體（美：AMD）及博通（美：AVGO）早段分別升9%及5%。

隨着微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta等科技巨企加大對AI運算的投資，Nvidia的圖像處理器（GPU），包括旗艦晶片H100等，已成為AI需求的指標。OpenAI的AI聊天機械人ChatGPT引起市場關注，使H100成為矽谷的搶手貨。Meta亦計劃今年將H100的總庫存增加到35萬塊。求過於供在短期內將限制Nvidia的業務增長，預計今年稍後交付的新一代B100晶片也將供應緊張。不過強勁的需求，令該公司第四財季的營業利潤率提升至67%，遠高於過去8個財季平均43%的水平。

中國數據中心業務「顯著」下滑

黃仁勳表示，Nvidia啟動了生成式AI這種全新的運算形式，其AI晶片本質上是新工業革命的AI工廠，各行各業正加入生成式AI行列。目前Nvidia近四成收入來自大型科技企業，但隨着愈來愈多行業爭相投資AI運算硬件，其客戶正趨於多元化。黃仁勳表示，汽車、金融服務及醫療保健等行業，目前對其AI晶片的支出「高達數十億美元」。他說，日本、加拿大和法國等國家正成為其大型客戶，開始利用公民資料創建自己的AI模型。

在截至1月28日的2024年度第四財季，Nvidia核心的數據中心業務收入按年增長逾4倍至184億美元。不過該公司承認，受美國政府的出口限制影響，數據中心業務第四財季在中國市場「顯著」下滑。中國市場銷售額佔其數據中心業務收入比例，已由2023財年的19%， 降至只有「中個位數」百分比。此外，微軟、亞馬遜等Nvidia主要客戶正尋求自研AI晶片，OpenAI亦傳出計劃集資促進AI晶片生產，加上AMD等競爭對手也進入AI晶片賽道，令市場挑戰增加。

（綜合報道）

[國際金融]