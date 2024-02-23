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亞洲半導體股漲 日經指數創新高

【明報專訊】Nvidia的強勁業績，為AI概念股帶動的環球股市升勢提供新動力。亞洲半導體股上漲，推動日經指數昨創歷史新高，盤中高見39,156點，打破1989年底日本泡沫經濟時代所創的38,957點峰值。日經指數昨收報39,098點，是歷來收市高位。晶片設備製造商Tokyo Electron（日：8035）及半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）（日：6857）昨股價分別升6%及7.5%。

美銀上調年底目標至41000點

日經指數繼去年升28%後，今年以來再升17%。日圓疲軟，以及東京證交所推動的上市公司治理改革等，刺激了投資者入市意欲。東京證交所數據顯示，1月國際投資者淨買入價值2.07萬億日圓（約1075億港元）的日本股票，較去年同期增加約3倍。美銀策略師已將日經指數在2024年底的目標，由38,500點上調至41,000點。

市場普遍認為，對比於1990年泡沫爆破前日經指數升浪，今次牛市較穩固。回顧1989年，全球市值首50家企業當中，日企佔32家，如今只有豐田躋身全球50強之列。而當年因資產價格暴脹而主導大市的日本銀行業，如今影響力減退。目前主導大市的企業更趨多元化，覆蓋科技、消費、娛樂等領域。

日經37%成分股市值仍低於帳面價

即使經歷此輪升浪，日經指數仍然有37%成分股的市值，低於帳面價值，反映很多股票仍有增長潛力。高盛分析師指出，在截至12月底的第三財季，日本上市企業利潤按年增長達到45%。《日本經濟新聞》上周亦指出，日本上市企業在截至2024年3月的財年，淨利有望連續第3年創新高。摩根士丹利分析稱，隨着企業盈利持續改善，愈來愈多海外投資者認同日本正處於長期牛市。

日本的通脹數據，以及稍後將退出負利率政策的預期，正鼓勵企業擴張業務。儘管日本去年下半年陷入技術性衰退，景順全球市場策略師David Chao表示，並不擔心日本經濟的疲弱狀况，因為名義工資增長加快，以及通脹增長回落將有助刺激消費。

（綜合報道）

[國際金融]