低碳節能技術 進軍中東市場 港科創開拓綠色發展新時代

Neuron引領樓宇管理新浪潮

建築是時代標誌，在科技飛速發展的背景下，「智能大廈」應運而生。Neuron智慧建築控制系統，毋須管理人員時刻監管，系統即能根據建築物的實時運作情況，自動調節至最佳能源效益和舒適度，從而改善能源效率和生活品質，實現高效率的節能減排。該系統現已應用於各種場景，包括商業大樓、辦公室、智慧工地及智能洗手間等，具備多項功能，包括自動調節冷氣溫度、計算碳排放、檢測空氣質量以及設備損壞和維修等，為建築業帶來全面改革，承建商、前線工人、業主、租客和物業管理人員皆可受益。

Neuron署理首席執行官彭沛然表示，COP28為Neuron帶來無限機遇，加深對中東市場的認識，未來將調整產品研發方向，專注於優化簡易系統，以迎合中東市場的需求。「中東地區存在許多老舊的高樓大樓，管理系統需要及時更新和升級，而Neuron的智慧建築控制系統在應用和便利程度表現卓越，透過即時監測、預測和優化能源使用情況，提高建築能源效率，協助中東地區應對氣候挑戰。未來Neuron將為中東地區提供簡單易用的樓宇管理控制系統，從新樓至舊樓，從辦公室至家居環境，滿足當地消費者的需求，全面減少建築物碳排放，為建造業數碼轉型作出貢獻。」

推動智慧城市建設

隨著一帶一路國家城市化進程的加快，智慧城市建設成為一個重要的發展方向，而建造業則是其中的「主心骨」。香港科技園公司作為創新研發基地，加強與「一帶一路」沿線國家和地區的合作和聯繫，為園區公司提供更多拓展市場的機會和連接，推動科技創新和經濟合作。目前，Neuron已與阿聯酋建立合作關係，攜手推動智慧城市建設，並期望在可持續發展和節能減排方面的進展取得突破。「『一帶一路』涵蓋眾多國家和地區，節能減排和建設智慧城市的需求不斷增加，而香港作為全球經濟樞紐，樓宇管理技術已達到世界領先水平，冀未來能在中東、歐洲及東南亞等地區進行市場研究並發展合作夥伴關係，讓香港先進的樓宇管理系統技術走向世界。」

InnoBlock食物鏈循環締造多贏

如何追溯碳排放數據的來源、確保溫室氣體的估算排放量與實際相符，是不少持份者關注的議題。InnoBlock研發TT Green技術方案，配合TT Chain區塊鏈技術，衡量、管理和減少碳排放，為企業提供全方位環保解決方案。InnoBlock首席執行官吳創文稱，TT Chain區塊鏈技術具備透明度和可追溯特徵，得以確保數據真實和完整。「很多公司以Green-washing（漂綠）的方式進行虛假環保宣傳，將自己包裝成環保達人，事實上並不符合可持續發展的要求，而InnoBlock將區塊鏈技術應用於環保事業當中，則能有效防止作假行為的發生。」

最近，InnoBlock與本地企業攜手合作，共建香港首個綠色智慧農業生態系統，推動本地漁農業的可持續發展和再生概念。InnoBlock運用區塊鏈技術，記錄廚餘轉化為魚糧或肥料的過程，同時追蹤魚苗的成長過程，並計算相關過程所產生的碳排放量，推動漁農業的可持續發展。吳創文進一步指出，中東地區廚餘數量龐大，這一舉措有助於實現本地食物鏈的循環，減輕能源消耗和碳排放，推進當地可持續發展。「廚餘轉化締造雙贏局面，將廚餘轉化為魚糧或肥料，有助飲食業履行社會責任，減輕其處理廚餘的經濟負擔，輕鬆應對即將實行的垃圾徵費政策。同時，漁場能夠節省購買魚糧的開支，並將魚產供應旗下酒店和餐廳，為本地食物供應鏈提供綠色和永續的解決方案。」

一條龍助可持續發展

在COP28的國際舞台上，TT Green技術方案備受全球關注，將積極探索在英國、南非、德國及台灣的商機，為推動環保事業作出積極貢獻。談及中東地區可持續發展的市場潛力，吳創文直言，雖然TT Green技術方案備受歡迎，但由於各國標準不一，很多客戶會為認為推行可持續發展是複雜而繁瑣的任務。對此，InnoBlock將加快產品研發，盡可能讓可持續發展成為一件輕鬆容易的事情。「InnoBlock提供『一條龍』服務，透過TT Green技術方案，企業可以輕鬆追蹤碳排放量，並利用碳管理和報告工具、綠色金融和碳信用交易等功能，實現碳中和的目標。同時，希望將TT Green技術方案引進中東市場，協助當地將廚餘轉化為有價值的資源，為當地創造社會、經濟和環境效益，以應對可持續發展的挑戰。」

香港綠色周下周舉行

科技創新一直被視為推動可持續發展的關鍵力量，香港科技園公司積極鼓勵園區公司在能源效率、再生能源、智慧城市、環境保護等領域進行研發和應用，為全球可持續發展作出重要貢獻。為進一步推廣可持續發展的理念，「香港綠色周」將於2月26日至3月2日舉行，Neuron和InnoBlock作為領先的科技企業亦將參與其中，推廣可持續發展理念，激發公眾對可持續發展的關注和參與。