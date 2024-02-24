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中央谷內需 研推動消費品「舊換新」 擬大規模設備更新 習近平促降全社會物流成本

【明報專訊】國家主席習近平表示，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。他昨天主持中央財經委員會第4次會議時強調，要推動各類生產和服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，並推動耐用消費品以舊換新。他更提出，推動大規模回收循環利用，加強「換新+回收」物流體系和新模式發展，中央財政和地方政府聯動，統籌支持全鏈條各環節。

習近平表示，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，並打好政策組合拳，推動先進產能比重持續提升，高質量耐用消費品更多進入居民生活，廢舊資源得到循環利用，並堅持市場為主、政府引導。至於研究降低社會物流成本方面，習近平指出，物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須降低有關成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率，主要是調結構、促改革，有效降低運輸、倉儲和管理成本，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟和無人駕駛等物流新模式。

2009年曾財政補貼推「以舊換新」

《新華社》指會議聽取國家發改委、商務部、工信部關於大規模設備更新和消費品以舊換新的匯報，聽取發改委、交通部、商務部關於有效降低全社會物流成本的匯報。住房部、市監局、鐵路集團作書面匯報。

中國商務部長王文濤1月曾表示，將推動汽車、家電等以舊換新為今年促消費的一個重點，去年汽車保有量約3.4億輛，雪櫃、洗衣機和空調等主要家電保有量超過30億台，更新換代的需求和潛力很大。內地2009年5月曾推「以舊換新」政策，當時對汽車和家電以舊換新，通過財政補貼政策促進消費，並和汽車及家電下鄉一起構成擴大消費的政策體系，作為宏觀調控的一項重要措施，擴大消費需求。

李強：穩外資為今年工作重要發力點

另外，國務院總理李強昨主持召開國務院常務會議，研究更大力度吸引和利用外資政策舉措，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場准入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務保障。會議又通過進一步優化支付服務，提升支付便利，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等支付不便問題。

明報記者