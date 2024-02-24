券商降目標價 聯想曾跌9%

聯想昨日股價早段一度跌至8.02元，跌近9.28%，午後漸漸回穩，收市報8.55元，跌3.28%。

中信里昂發報告指出，聯想第三財季其淨利潤雖見穩健，較市期預期高出10.5%，惟該行認為聯想仍受伺服器業務拖累，並持續受先前研究投資，以及業務缺乏可擴展性所影響。中信里昂續指出，聯想電腦業務因市佔率擴大及其產品組合優化，令其電腦業務見穩固，同時預計2025年起AI電腦將有更大貢獻。

憂伺服器業務拖累集團

美銀發報告指出，聯想伺服器業務銷售量雖於第三財季按季上升24%，但其業務仍處於虧損階段，指出因研發負擔沉重，該行預計伺服器業務於未來幾季仍將虧損，或會減緩其銷售量及盈利的復蘇。另外，美銀亦根據其伺服器持續虧損的情况，將其2024財年至2026財年的盈利預測下調9至19%。

匯豐研究發表報告稱，聯想經營盈利率勝該行和市場預期，該行預計聯想全球伺服器出貨量將於2024財年輕微恢復，有助降低相關營運損失，而管理層料2025財年末可達到收支平衡，維持「買入」評級，目標價則由11.4元調高至11.7元。