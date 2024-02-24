Nvidia市值單日增2.16萬億破紀錄

黃仁勳身家勁漲 全球排21

Nividia股價昨晚早段最多再升近5％，市值突破2萬億美元。彭博推算該集團行政總裁黃仁勳身家亦水漲船高，於周四單日暴漲96億美元（約749億港元），至高達692億美元（約5397億港元），財富超越另外兩名富豪包括Charles Koch及中國首富瓶裝水大亨農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒，全球富豪排名躍升至第21名，且只差13億美元就能超過沃爾瑪創辦人之女愛麗絲沃爾頓（Alice Walton），躋身前二十大富豪榜。由去年初計，黃仁勳身家排名已由第128名快速爬升超過100位。

帶動晶片股做好 日台股市創新高

日、台股市齊創新高，分析指亦是受Nvidia股價大漲刺激，兩地晶片股做好成升市火車頭。當中台股更是連續兩日創新高，台灣加權指數曾破19,000點，收報18,889點，升約0.2%。台積電（台：2330）升0.7%，聯發科（台：2454）更升8.4%；日股昨假期休市，日經225指數周四升約2.2%，收39,098點，突破1989年底的歷史高位，半導體商東京電子（日：8035）單日升約6%。