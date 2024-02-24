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內地70城市房價按月跌幅收窄

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布，今年1月份內地70個大中城市中的商品住宅銷售價格按月下降城市個數減少，商品住宅銷售價格按月降幅整體收窄、按年整體延續降勢。

房價按月下降城市減少

按月比較中，1月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅按月收窄0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上漲0.4%。1月份二線城市新建商品住宅銷售價格按月則下降0.4%，降幅與前月（去年12月）相同。

1月份的一線城市二手住宅銷售價格按月下降1%，降幅比前月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有56個和68個，比前月分別減少6個和2個。

而彭博根據國家統計局數據推算，內地70大中城市1月份一手樓價按月下跌0.37%，二手樓價按月下跌0.68%，跌幅均較去年12月收窄。

根據國統局公布，按年比較方面，1月份的一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降0.5%，降幅比前月擴大0.4個百分點。其中，京、滬分別上漲1.3%和4.2%，廣、深分別下降3.6%和4.1%。1月份的二線城市新建商品住宅銷售價格按年由前月上漲0.1%轉為下降0.4%。

1月份的一線城市二手住宅銷售價格按年下降4.9%，降幅比前月擴大1.4個百分點，其中北、上、廣和深分別下降3.7%、4.5%、6.1%和5.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降4.4%和4.5%，降幅比前月分別擴大0.4和0.3個百分點。