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網紅股Reddit申美紐交所上市 股東包括OpenAI CEO騰訊 或助美IPO復蘇

【明報專訊】有「美國散戶大本營」之稱的社群媒體平台Reddit，周四向美國證交會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請。這將會是今年規模最大的IPO之一，也是2019年Pinterest（美：PINS）上市以來，首家在美國申請上市的社交媒體企業，料將有助美國IPO市場從過去兩年的枯竭狀態復蘇。

由騰訊（0700）和OpenAI行政總裁Sam Altman作為主要股東的Reddit，將在紐約交易所掛牌，股票代碼為「RDDT」，預計在3月上市。該公司未披露IPO條款，包括上市估值。根據彭博社的消息，Reddit考慮以至少50億美元（390億港元）的估值上市。在2021年的一輪融資，Reddit估值為100億美元。路透社的消息指出，該公司將在IPO尋求出售近10%股份。招股說明書顯示，Reddit的虧損正在收窄。2023年收入按年增長21%至8.04億美元，淨虧損為9080萬美元，相比前一年的淨虧損達1.59億美元。

曾捲散戶逼空對冲基金大戰

成立於2005年的Reddit，第四季平均每日活躍獨立訪客量為7310萬人，活躍的社群超過10萬個。在2021年初的散戶逼空對冲基金大戰，Reddit的WallStreetBets論壇成為散戶商討「挾倉」策略的重要平台，震動股壇，並成為「網紅股」（meme-stock）狂潮的標誌。

隨着AI投資熱吸引市場的目光，Reddit的業務也進入AI領域。Reddit表示，已允許第三方存取其平台的數據，用於訓練AI模型等。該公司今年1月簽署了多份數據授權協議，合約總值2.03億美元，期限為兩至3年。Reddit周四另宣布與Google達成協議，允許Google使用其數據改善大型語言模型（LLM）。

Reddit行政總裁Steve Huffman預計，Reddit的數據優勢及智識產權，將繼續成為AI模型訓練的要素。不過Reddit也警告LLM模型興起帶來的風險，例如AI系統引入Reddit內容後，網民可毋須登入Reddit，就能查看Reddit內容。

除了收取授權費，廣告是Reddit最重要的收入來源。該平台目前依賴約6萬名每日活躍版主無償管理社群內容，避免其平台陷入混亂，並吸引廣告商投放廣告。彭博社的評論文章指出，依賴用戶本身去維持營運，是該公司的最大風險。

部分股票供用戶版主購買

根據IPO文件，該公司將預留IPO中的部分股票，供用戶及版主購買。這些股票不受禁售期限制，可在開盤日出售。Huffman表示，用戶對他們在Reddit創建的社群有深厚的主人翁意識，希望這種擁有權意識，能體現在真正的擁有權，「讓用戶成為我們的擁有者」。

Rainmaker證券指出，向用戶配股可能是Reddit吸引散戶的方式，考慮到該公司的收入，其IPO可能較難達到其股份在私募市場交易的48億美元估值。去年只有108家公司在美國上市，是2021年上市數量的四分之一。市場分析指出，今次IPO可能是風投資金（VC）支持的科技初創在今年的首場重大考驗。

根據申報文件，Reddit最大股東是美國媒體公司Advance Magazine Publishers，持股30.1%。騰訊持股11%，是第2大股東。至少向Reddit投資6000萬美元的Altman持股8.7%，是第3大股東。

（綜合報道）

[國際金融]