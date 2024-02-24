moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

企業績佳帶動 標指首升破5100點

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）的巨額盈利，加上二手車經紀商Carvana、支付系統商Block等業績較預期好，推動美股三大指數早段續升，標普500指數首次升穿5100點大關，與道指及納指齊創新高。

聯儲官員連環放鷹 促勿急減息

美聯儲公布的會議紀錄釋出不急於減息的信號後，美聯儲官員連環「放鷹」，主張對開始減息保持耐性。美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）警告需謹防過度放寬政策，令遏抑通脹的進展逆轉。美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國1月的通脹水平，反映需要審慎決定減息的時機。他說，強勁的經濟勢頭，以及近期的通脹數據，意味美聯儲應保持耐心，毋須急於採取行動。

美聯儲理事庫克（Lisa Cook）亦表示，減息前希望有更多證據，顯示通脹正回落至2%的目標。明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）強調，過早減息可能為遏抑通脹的進展帶來風險。

高盛經濟師在分析美聯儲官員的評論及1月會議紀錄後，將美聯儲開始減息的時點，由原先預期的5月，推遲至6月，並將今年的減息次數預期，由5次降至4次，分別在6月、7月、9月和12月。

高盛的報告指出，強勁的經濟數據，令美聯儲不太憂慮長期將利率維持過高的水平，並認為過去加息帶來的風險已經過去，因此毋須急於減息。

（綜合報道）

[國際金融]