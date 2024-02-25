moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia市值曾見兩萬億美元 標指道指破頂後回落 大行對後市看法分歧

【明報專訊】人工智能晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）上周四公布業績勝市場預期，股價兩日累升17%，亦扭轉美股周初弱勢，標指及道指上周五再創新高，惟收市前升幅大幅收窄，納指更以倒跌收市。事實上，美股「神奇七俠」上周五只得Nvidia和亞馬遜（美：AMZN）上升，反映AI主題以外的科技股上升動能或有所減弱，市場對美股後市表現看法亦現分歧。

明報記者 蕭嘉聰

標指上周五早段最高曾升穿5100點，見5111點的歷史新高，惟全日升幅收窄至0.03%，收市報5088點；道指創39,282點高位後，收市回落至39,131點，升0.16%，納指收市報15,996點，倒跌0.28%。一周累計，標指升1.66%，納指及道指分別升1.4%及1.3%，扭轉對上一周跌勢。

Nvidia績後連升兩日，上周五股價最多升4.9%見823美元，市值曾突破2萬億美元，收市報788.17美元升0.36%，市值回落至1.97萬億美元。加上除亞馬遜升0.23%外，其餘科技股「神奇七俠」均下跌，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）收市跌2.76%，蘋果（美：AAPL）亦跌1%。

市值1萬億升至2萬億美元Nvidia需時8個月

近年人工智能應用有突破性發展，各大科企均加強AI投資，推升以Nvidia為首的AI晶片需求，路透指由OpenAI以至Google，近乎所有生成式AI的科技公司均使用Nvidia晶片，帶動公司去年度盈利急增5.8倍，公司股價年初至今已大升約六成，市值在上周四激增逾2770億美元，打破美股單日市值最大升幅；自1萬億美元市值至上周五市值升至2萬億美元，需時8個月，較微軟（美：MSFT）及蘋果需時少逾一半（見圖），可見Nvidia股價上升急速。

分析：科技股對未來指數構成風險

有市場人士擔心，由AI主題推動的急升未能持續，安聯投資管理資深投資策略師Charlie Ripley認為，市場已跑得太快，投資者繼續追求增長這種趨勢或不太合理。整體股市未顯示出有如科技股般強勁的動能，由於市場已反映對科技股增長預期，對未來指數走勢構成一定風險。

不過，瑞銀私人財富管理董事總經理Greg Marcus相信市場仍有上升空間，除了AI主題股，不少大型科技股擁有強勁資產負債表和盈利增長潛力，可承受現時較高的利率環境。他預期未來數個月市場或有回調，投資者應利用市場波動逢低買入大型科技股。過去美股被指單靠個別主題或股份上升，他指雖然市場寬度仍然狹窄但已較去年改善，今年更多股票跑贏標指，一旦聯儲局減息，或能帶動市場寬度繼續改善。