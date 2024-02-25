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中概股做好 金龍指數連升3周

【明報專訊】反映在美上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數，上周五收報6189點，上升0.66%，全周上升1.7%，連續第三周上升，為去年7月中以來首次，全年跌幅亦由上月最多的16.97%，收窄至4.4%。

恒指自月初升8%，滬深300指數升8.53%，亦扭轉年初弱勢，市場人士認為，內地政府近期積極推出支持經濟和股市措施，加上股市在超賣水平，看好後市續有上升空間。

分析：內地政策積極 料後市續升

恒指夜期上周五收報16,725點，上升0.04%，較上周五港股收市低水1點，ADR港股比例指數收報16,742點，跌不足1點。匯控（0005）美股折合收報59.76港元，較港股上周五收市高0.86%，中銀香港（2388）ADR折合收報20.56港元，較港收市高0.54%；騰訊（0700）ADR折合收報289.02港元，較港股低收0.61%。

春節過後，內地頻頻推出支持經濟政策，例如上周下調5年期或以上貸款基礎利率（LPR），並要求內銀盡快精準支持內房企業合理融資需求。股市方面，中央匯金公布進一步增持A股ETF，當局亦限制開盤和收盤時段淨賣出股票。BCA Research首席新興市場策略師Arthur Budaghyan認為，目前情况已觸及內地官方關注，政策較以往進取，市場亦已超賣，預期未來會有進一步上升的技術空間。

外資亦有回流趨勢，自月初至上周五，外資通過滬深股通流入A股318.65億元人民幣，為6個月以來首次出現單月淨流入。East Capital資產管理合伙人Karine Hirn指出，不少投資者低配中國，需要盡快重新考慮倉位部署。不過中概股仍面對地緣政治風險，外電傳出有美國眾議員指拼多多（美：PDD）旗下電商Temu，防止使用強制勞動產品的力度不足，要求當局禁止Temu向美國輸入產品，上周五逆市跌3%。