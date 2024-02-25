moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

巴郡持現金1676億美元 創紀錄

標籤：經濟

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）公布業績，由於缺乏大型收購，截至去年底巴郡持有現金及短期美國票據投資為1676億美元，創下歷來紀錄。巴菲特在致股東信件中，指目前美國只有不多公司有能力推動巴郡有重大動作（moving the needle），美國以外亦沒有可以進行資本配置的選擇，因此沒有機會有令人注目（eye-popping）的動作。

巴菲特稱芒格為巴郡建築師

由於缺乏其他現金運用方案，巴郡去年第四季以22億美元進行回購，全年回購額為92億美元。巴郡去年第四季經營利潤按年上升28.02%至84.81億美元，其中保險投資收入按年上升37.95%至27.59億美元，核保收入按年上升4.3倍至8.48億美元，不過鐵路業務按年下跌7.76%至13.55億美元，公用事業則跌14.48%至6.32億美元。

由於巴郡業務包括鐵路、保險公司和餐飲業，業績一直被視為美國經濟健康狀况晴雨表，巴菲特在股東信表示，去年保險業務表現異常出色，銷售、流通和承保利潤均創下新高，有很大的成長空間。

另外，巴菲特亦在股東信中懷念去年11月去世的副主席芒格，稱他為巴郡的建築師，另表示阿貝爾（Greg Abel）已作好接任巴郡行政總裁的準備。