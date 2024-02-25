助汽車判斷路况 料自動駕駛更進一步

在早前柏林影展上，洛杉磯導演Dave Clark提出，創作者應為了未曾想像的內容而擁抱AI科技，目前這技術非常適合動畫廠製作範本賣橋，雖然Sora影像逼真，但必須結合傳統講故事技巧，才可吸引觀眾。道具師Simon Weisse指出，最初他也擔心AI會令他丟飯碗，現在就用AI快速搜尋圖片，激發靈感。

百度（9888）產品委員會前主席宋健向內地媒體大讚Sora能力，但認為很快無人拍影片、抖音被顛覆等是言之過早。他指AI影片細節不及真實影片，觀眾對人類語氣、表情等細節仍很敏感。

360周鴻禕：Sora或意味AGI實現縮短至1年

360集團創辦人周鴻禕表示，Sora可能為廣告業、短片產業帶來巨大顛覆，但不一定那麼快，反而能激發更多人的創作力，或可能成為抖音的創作工具。他補充，讚歎Sora能模擬自然世界和物理規律等都較表面，最重要是Sora技術思維完全不一樣，能像人一樣理解坦克有巨大衝力，「坦克能撞毀汽車，而不會出現汽車撞毁坦克的情况。」他又料，有強勁大模型做基礎，加上其他技術，可為各領域創造超級工具，如生物醫學蛋白質和基因研究等。

周預料，Sora將對自動駕駛帶來巨大影響，原來的自動駕駛技術過分重視感知，忽視認知，但人開車時，很多判斷是基於對世界的理解，如對方速度、會否撞車等，「如果沒有對世界的理解很難做出一個真正無人駕駛。」他預測Sora的出現或意味通用人工智慧（AGI）實現將從10年縮短到1年。

馬斯克：1年前已有現實影片生成技術

自Sora示範影片面世後，網上有人將特斯拉（Tesla）最新版全自動駕駛系統FSD V12拉上關係，行政總裁馬斯克透露，特斯拉1年前已有現實影片生成技術，以大量駕駛汽車片段訓練系統，當中的物理非常精確，比OpenAI優勝，這對自動駕駛很重要。

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