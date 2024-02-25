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薛偉傑：「眼底相」技術 研應用至運動界

【明報專訊】中文大學宣布成立衍生初創企業「全球體育健康創新研究院」（GSWIC），應用「眼底相」分析技術，來促進體育產業發展。GSWIC是由中大臨牀研究及生物統計中心、康訊生物分析有限公司、瑞騰國際體育科技集團（ABSG）合資成立，並與富能智造（北京）科技服務有限公司緊密合作。

中大臨牀研究及生物統計中心主任、康訊生物分析有限公司共同創辦人徐仲鍈教授表示，他們開發的「人工智能全自動視網膜圖像分析系統」（ARIA），最初是透過檢測眼底微絲血管的情况，來評估一個人的中風風險。但後來發覺，ARIA還可以檢測到多種疾病，甚至包括抑鬱症。

料有助識別人才和評估狀態

他深信將ARIA應用到體育方面，將會有一定作為。例如，可以評估運動員的精神和心理狀態是好是壞，當日是否適合比賽等。對於足球隊和籃球隊等決定正選陣容，這些檢測結果便很有參考價值。ARIA亦可望評估到一個人的運動潛力在哪方面，例如：是爆發力強，還是耐力強；手腳協調是好是壞，是否眼明手快等。另外，搏擊、美式足球、足球等運動員出現腦震盪的風險較大。ARIA亦可以看到運動員是否已出現腦震盪，若出現這種迹象，則讓他暫時休息，待康復後才重新比賽和訓練。

所以，GSWIC可望協助業界，用較低成本來識別人才，而準確率又較高；同時又提高某些運動的安全。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]