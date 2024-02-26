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港交所被Coinbase超越 跌至全球第5

【明報專訊】港股市場每况愈下，自美國證券交易委員會（SEC）於1月宣布批准比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市，虛擬貨幣市場全面升溫，帶動全球第二大虛幣交易所Coinbase（美：COIN）市值水漲船高，市值更超越港交所（0388），躍升為全球第4大上市交易所。千禧年代中期曾長時間高踞上市交易所市值首位的港交所，市值排名跌至全球第5，與排名第6的德國交易所，市值差距亦不足200億元（見表）。

市值逾3200億 一年蒸發兩成

港交所於2005至2008年間，大部分時間高踞全球上市交易所市值排名首位，在2022年底，仍以約4275億元市值，領先倫敦證交所排名全球第3。惟隨着港股市場變得疲弱，其股價及市值不斷「縮水」，縮至去年12月底的約3398億元，市值排名亦跌出三甲，被當時市值約5000億元的倫交所「爬頭」。如今港交所市值再度被Coinbase超越，市值約3210億元，較2022年底的4275.15億元，其市值一年多間已蒸發約兩成。港交所上周五收報253.2元，相對2021年2月股價收市新高567元，更累跌五成半。

據彭博數據顯示，截至去年12月，港交所預測市盈率為26.94倍，其估值仍較大部分全球交易所為高，與近年成功轉型數據業務的倫交所相若。主要上市交易所中，以Coinbase預測市盈率達124倍最高。

虛幣現貨ETF出台 吸引資金流入

港股市况疲弱，恒指去年累跌13.8%，成表現較為遜色的環球股指之一，同時港股成交疲弱，影響港交所盈利表現及市值。據港交所數據顯示，港股證券市場（主板及GEM）市值由2022年底的約35.67萬億元，跌至去年底的約31.04萬億元，按年跌13%；港股日均成交額亦由2022年的1249億元，跌至去年1050億元，按年跌15.9%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，近期美國推出虛擬貨幣現貨ETF，令零售投資者亦可參與，的確吸引資金流入，令相關虛擬貨幣交易所市值亦一併急漲。他續指出，港股近年以來表現較其他市場遜色，同時令港股近年來成交量較以往少，直接影響七成收入均依靠市場成交量的港交所，令其盈利及估值下跌，市值同步縮水。

溫傑預期，港股市場外資流入較以往少，認為港股要令其成交大幅增加將困難重重，料港交所市值將持續受壓。但以今年而言，他預計港股今年先低後高，估計港交所市值於市况較波動下，其市值亦走弱，料待下半年港股回暖後，市值才能有所改善。