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金管局今起辦氣候論壇 近400政商領袖出席

【明報專訊】首屆「綠色周」在本周舉行，作為綠色金融主題的旗艦活動，金管局與世界銀行屬下的國際金融公司合辦亞太區氣候業務論壇，今日起一連三日舉行，將有近400位亞太區政商領袖、行業代表出席。金管局副總裁陳維民表示，減低排放、協助企業氣候轉型的方案需要融資支持，論壇邀請企業、相關專家、政府機構和央行參與，有助了解公私混合融資、針對氣候變化的金融機構監管等發展。

助了解公私混合融資

陳維民表示，綠色融資近年由私營機構主導，漸漸有更多公私營合作融資，一些項目有較大商業風險，甚至涉及如政策轉變等政治風險，公營資金先作為綠色項目的基本資本，承擔項目起始時潛在出現虧損，有助吸引其他私人機構參與融資。另一種模式是公營部門不會在個別項目投入資金，但會在政策上給予配合等。

有參與是次綠色周活動，以實現淨零排放目標的全球金融機構聯盟「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ），早前公布繼新加坡後，來港設立辦公室。陳維民表示，內地有「3060」減少碳排放轉型目標，是氣候轉型不可或缺的市場。香港綠色金融除了服務本港企業，同時協助中國內地，以至亞太區進行氣候轉型。金管局將會在今年秋季，與迪拜金融服務局在港舉辦氣候金融會議，翌年將在迪拜舉行，加強與中東合作。

未來企業財報在氣候和可持續發展披露，需要符合國際可持續標準委員會（ISSB ）的要求。為協助非上市公司及中小企業，進行可持續匯報及方便獲得可持續發展融資，綠色和可持續金融跨機構督導小組（CASG） 2022年底制定一份針對相關企業的氣候和環境風險問卷，至今約有500家企業使用作為模板，向超過40間銀行進行可持續匯報，有助銀行針對企業進行相關風險評估及財務決策。

因應ISSB去年6月發布兩項披露準則，CASG正研究如何按準則更新問卷，陳維民期望可在上半年完成。

稱銀行需設綠色貸款目標

對於當局會否要求銀行貸款需有一定比例為綠色貸款，陳維民指現階段不會設置具體的要求，不過銀行需要制定氣候轉型計劃，設定綠色貸款目標、協助污染較多企業客戶作出轉型等。