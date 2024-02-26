中金楊素蘭：中央今年谷內需 兩會後料推更多政策

【明報專訊】內地春節消費數據理想，國內旅遊支出按年大幅增長至6326億元人民幣創歷史新高，帶動港股上周繼續向好，恒指上升385點或2.36%，連升三周累積上漲1192點或7.67%，屬去年1月27日高位22,700點見頂回落以來最好表現的三周。今期封面故事專訪中金公司董事總經理、成長企業投資銀行部消費組負責人楊素蘭分析最新形勢。楊素蘭認為，消費是中國經濟的一面鏡子，春節消費理想折射出中國經濟持續回升向好的態勢，中國商務部亦把今年定為「消費促進年」，料下月全國兩會閉幕後將有更多政策出台促進中國消費及整體經濟發展，故去年中國消費佔本港首次公開發售（IPO）新股集資額近四成後，今年料仍會維持比較高比例。
為期8日的內地春節假期前周六（17日）結束，中國文化和旅遊部數據顯示，國內旅遊支出按年大幅增長至達6326億元人民幣（見圖1），與2019年同期相比有7.7%升幅；全國國內旅遊出遊人次達4.74億（見圖2），與2019年同期相比更上升19.1%。由於內地春節消費數據理想，恒指上周延續升勢，全周漲385點或2.36%，收報16,725點，已收復去年底至今年1月22日期間的大部分跌幅。
另外，根據美團（3690）發布的「2024春節吃喝玩樂消費洞察」顯示，生活服務業實現「開門紅」，春節假期日均消費規模按年增長36%，較2019年更增長超過155%；酒店方面，微信發布報告顯示，2024年春節假期線下消費中，酒店旅館類小程序訂單量按年增長19%，中金研究部統計各大酒店集團數據顯示，2024年春節各類訂單較2019至2023年均有明顯提升；電影方面，國家電影局統計，2024年春節檔總票房（含預售）突破80億元人民幣，超過2021年同期的78.43億元人民幣的舊紀錄、創新高，而且期內總觀影人次突破1.62億，同樣超過2021年春節檔期1.60億人次的成績。
參考上述數據，中金楊素蘭形容，今年內地春節消費表現非常搶眼，多個數據均突破歷史紀錄，她亦認為，消費是中國經濟的一面鏡子，故今年春節消費理想折射出中國經濟持續回升向好的態勢，她表示：「今年春節消費有很好的表現，說明中國消費者既有消費意願，也有消費能力，這對中國經濟發展是很好的。」
國家統計局上月17日公布數據顯示，中國去年國內生產總值（GDP）逾126萬億元人民幣，按年增長5.2%，當中，隨着疫情後經濟社會恢復常態化運行，消費重新成為經濟增長的主動力，去年最終消費支出對經濟增長的貢獻率達82.5%，比2022年提高43.1個百分點。楊素蘭分析，由於消費對中國GDP增長的貢獻提升，去年港股IPO新股集資額近四成均是由中國消費此板塊貢獻的，可見此主題在資本市場屬熱點。
不少外資均擔心中國近月出現通縮陰霾，根據國家統計局本月8日公布，內地今年1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，跌幅較去年12月擴大0.5個百分點，為2009年以來最大單月降幅，差過預期的0.5%跌幅，而且自去年10月開始連續4個月錄得跌幅。
楊素蘭認為，投資者不應該忘記，中國經濟在2020年至2022年3年期間經歷疫情，這對很多行業帶來很大的影響，去年始開始走出疫情、走在恢復的路上，恢復是需要一定的時間，其間難免會出現波折，現時還沒有完全恢復，因此居民對消費也比較謹慎，所以去年10月至今年1月期間CPI便按年錄得負增長。
另外，楊素蘭表示，中國經濟在2000至2021年間長期依賴房地產作為主要增長動力之一，2022年至今增長亮點除了消費外，亦包括醫療、環保、高科技及高端製造等新興產業，經濟轉型需要一個過程，也是去年10月至今年1月期間CPI按年下跌的另一原因。
向前望的話，楊素蘭強調，中國經濟基本面良好，仍然存在長期增長動力，今年春節消費增長理想亦再次引證經濟的確走在恢復的路上，即使全面恢復需要多一些時間，但她對所謂的「通縮」並不擔心。
事實上，中國商務部亦把今年定為「消費促進年」，副部長盛秋平近日表示，將堅持「政策和活動」雙輪驅動，辦好系列消費促進活動，主要包括以下五方面舉措：辦好「消費促進年」系列活動、穩定和擴大傳統消費、培育壯大新型消費、擴大服務消費、優化消費環境，例如橫跨農曆新年的全國網上年貨節，1個月內零售金額高達1.2萬億元人民幣，楊素蘭形容，「政策和活動」雙輪驅動效果理想，估計下月全國兩會之後，政府會有愈來愈多的政策出台，促進消費及其他經濟領域的發展。
將上述宏觀分析應用於投資市場，楊素蘭表示：「我們投資通常應該選的是──代表未來經濟發展力量與方向的標的，從這個角度去看，什麼東西代表中國經濟的未來呢？如上所述，中國經濟新增長亮點料會體現在消費、醫療、環保、高科技及高端製造等，這些產業都值得我們仔細研究。」
在中國消費此領域中，楊素蘭指出，近年很多國產品牌興起，這既反映產品技術提升及基礎物流設施搭建漸趨成熟，令中國產品的性價比突出，而且民族自信提升亦支持國產品牌，相關企業將來料有很好的前景，當中，在運動服裝及化妝品此兩個細分市場均可留意。綜合上述分析，楊素蘭認為，去年中國消費佔本港IPO新股集資額近四成後，今年料仍會維持比較高的比例。
至於港股整體後市，楊素蘭分析，要視乎美國何時減息及中國經濟增長等因素：「第一，從資金面的角度來看，美國今年有機會減息，如果真的落實減息，資金面便會比較寬鬆，這對股市有一定的推動作用；第二，目前中國經濟在恢復的路上，此趨勢料不變，對股市也是有一定幫助。」她續說，儘管港股像其他資本市場一樣，短期表現有一定的不確定因素，但由於目前估值已屬偏低，若看3至5年的話，幾乎肯定是會逐步向好的。
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