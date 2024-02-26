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資深投資者陳清白：撤辣難阻樓價跌 冀「摩貨」免印花稅

【明報專訊】多項不利因素夾擊下，本港住宅樓價現已從2021年8月歷史高位回落近四分一，市場聚焦本周三（28日）公布的《財政預算案》會否「撤辣」支持樓市，早於《Money Monday》第370期（2022年10月17日出版）、題為「股市下跌、利率上升、經濟差 樓價料高位跌1/3」的訪問中已看淡樓市的資深投資者陳清白，上周在專訪中表示，目前樓市弱勢已成，即使「撤辣」亦難阻樓價下跌，認為政府可考慮像1997年及以前一樣，准許買家簽訂買樓協議後及在指定成交期前轉售，即俗稱「摩貨」也不用繳付印花稅，料這樣才可吸引足夠炒家入場，支持樓市回穩。

在《Money Monday》第370期封面故事出版的2022年10月，美息急升、港股急跌、港樓調整，與1997年7月香港回歸初期市况頗相似，當年隨着亞洲金融風暴襲港，至2003年第二季SARS爆發，樓價暴跌七成，令不少物業持有者財富大蒸發，當時陳清白便由坐擁數十個住宅單位淪為負資產後被迫蝕讓。陳清白當時接受專訪時表示，本港樓市面對息口高、股市跌及經濟差等不利因素夾擊，料樓價將從歷史高位下降三分之一，期望特首李家超2022年10月19日發表《施政報告》公布最新房策，應該汲取1997年10月首任特首董建華以「八萬五」房屋政策（每年興建8.5萬個公私營住宅單位）推冧樓價的教訓，盡力穩定樓價，避免樓災重現。

上述報道見報前，中原城市領先指數（CCL）收報170點，與2021年8月歷史高位191.34點比較，反映本港二手樓價已回落逾一成；而該報道面世至今一年多後，CCL上周最新報145.82點（見圖）。

郭基煇：樓價涉180萬個家庭 影響消費

本港龍頭地產商新地（0016）執行董事郭基煇上周在一個活動中則表示，地產建設商會及集團已表達「撤辣」訴求，原因是樓價已下跌近25%，造成負財富效應愈來愈大，形容「大家都傷緊」，問題亦已牽涉整體經濟，影響未來經濟發展動力及走向，政府應重視及務實對待。

郭基煇粗略估計，以全港140萬個私樓家庭，外加40萬個居屋家庭計，負財富效應巨大，至今已蒸發2.5萬億元，可見樓價下跌對整體市場帶來嚴重衝擊。而此180萬個置業家庭能否累積到財富，亦與消費相關，並將影響未來經濟發展。

施政報告減辣後 樓價至今跌逾5%

本港2010年曾面對房屋供應偏緊而市民對置業的剛性需求強烈的情况，政府推出多輪「辣招」的需求管理措施，打擊短期炒賣活動及減少外來需求，確保物業市場穩定發展及優先照顧香港市民置業需要。特首李家超去年10月發表《施政報告》，指隨着香港未來房屋供應量將持續增加，考慮整體情况後，政府決定採取以下調整住宅物業需求管理措施，即日生效，包括（1）把額外印花稅的適用年期由3年縮短至兩年；（2）買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%；以及（3）為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。

去年10月《施政報告》宣布「減辣」後，樓價至今仍下跌逾5%，故本港社會現時對全面取消額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅的呼聲愈來愈高，例如107動力上周聯同多名地產界人士及專家學者舉行「結構財赤勿借貸 『撤辣』鬆綁救經濟」記者會，要求政府全面「撤辣」，激活樓市交投量，重振市場信心，刺激疲弱經濟，締造雙贏局面。

何民傑：撤辣可吸人才資金來港

107動力召集人何民傑表示，政府應全面「撤辣」，還原至2010年沒有辣招前的情况，讓所有客戶公平地以同樣印花稅率購買香港物業，以加快單位流轉，更多市民可上車或換樓，同時可帶動銀行、裝修、運輸、電器、家具，以至建材等行業，同時可吸引環球人才及資金來港，補充香港人才流失的缺口。

美聯物業住宅部行政總裁布少明亦稱，辣招已不合時宜，大環境已起了翻天覆地的變化，未來3至4年的供應逐漸到位，合共10.9萬個，所以目前需要全面「撤辣」，以令樓市健康自由發展。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，政府出現巨額財赤與賣地不理想有必然關係，樓市一潭死水，賣地自然難有好成績，故認為有需要盡快「撤辣」，激活市場。

90年代轉手成本低 炒家「摩貨」

嶺南大學兼任教授何濼生指出，辣招對協助市民置業起反作用，他舉例說，自置居所的比例，由1998年的34.8%增加至2010年的37.2%，但當2010年辣招推出，竟然不升反跌，至2021年只有35.9%，因為辣招推出，業主不賣樓，令二手樓在市場減少。提多商業聯盟主席胡世全認為，香港賴以成功的是自由市場，若辣招一直存在，將影響投資者信心，導致經濟下滑。

陳清白上周在專訪中表示，目前樓市弱勢已成，即使「撤辣」亦難阻樓價下跌，認為政府可考慮像1997年及以前一樣，准許買家簽訂買樓協議後及在指定成交期前轉售，即俗稱「摩貨」也不用繳付印花稅，料這樣才可以吸引足夠炒家入場，支持樓市回穩：「當年像目前一樣，買二手樓的成交期是買賣雙方共同議定的，而當年與現時最大的不同是，買家簽訂買樓協議後，在成交期之前可以轉售也不需要繳付印花稅，由於成交期往往長達一年或之上，期內其實可轉售多次，俗稱『摩貨』的交易成本也很低，因此亦吸引大量炒家入場。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]