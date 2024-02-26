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近紅外線檢測 快速分辨真假中藥材

【明報專訊】中醫藥是中國人的珍貴文化遺產，但中藥材檢測一直都主要倚靠化學方法。由於這方法成本高、時間長，需要在化驗所內做，難以在產業鏈各環節普遍推行，令部分中藥材攙假或容易混淆的問題長期困擾業界和消費者。有初創公司就提出一種近紅外線檢測方案，可以作為初步篩查之用。

明報記者 薛偉傑

攝影 朱安妮

斐歷醫藥科技有限公司創辦人黃偉江利用公餘時間，先後取得中醫學士學位、註冊中醫師資格和中藥學碩士學位。在進修期間，不時需要用化學方法檢測中藥材，令他發現這個行業存在一些痛點。香港高等教育科技學院（THEi）食品及健康科學學系助理教授周若龍解釋，以往檢測中藥材真偽都主要使用化學方法。即先使用一些溶劑提取中藥材的某種標誌物（關鍵成分），再放入一部「高效液相色譜儀」（HPLC）檢測其含量高低，藉此判斷中藥材樣本真偽。

傳統化學檢測多掣肘難普及

但這種方法有不少限制。首先，高效液相色譜儀每部售價30萬至40萬元。而且體積和重量不小，不便移動，檢測每個樣本也需大約50分鐘。此外，操作人員一般須為大學化學系畢業，以及至少有幾年工作經驗。更重要的是，有些情形，高效液相色譜儀也難以分辨。例如，珍珠和「珍珠母」（即蚌殼內層）的主要成分都是碳酸鈣（CaCO3）。兩種碳酸鈣的化學成分相同，只是分子立體結構不同，高效液相色譜儀無法區分。若珍珠和「珍珠母」都已經磨成粉狀，肉眼也無法分辨，但兩者價錢卻相差約1000倍。

况且，有很多情形根本就不太可能每次都送去化驗所檢測，主要還是靠從業員目測判斷，這就更易出錯或被騙。例如紅花和西紅花是兩種中藥材，功效有些不同，價錢相差約1000倍。前者每公斤只賣數十元，後者卻以克來賣，矜貴很多。但兩者磨成粉後，分別只是前者顏色較鮮艷，後者顏色較沉，一般人難以分辨。

相似中藥材價錢可差千倍

還有很多外觀容易混淆的中藥材。例如冬蟲夏草是矜貴的中藥材保健品，通常在西藏、青海、甘肅、四川、貴州、雲南等地區海拔3000至4000米的高寒山區才有出產。但外觀相似的亞香棒蟲草卻普遍和廉宜得多，價錢大約是冬蟲夏草的千分之一，經常被不法商人用來魚目混珠。而且，廣東人對亞香棒蟲草較敏感，進食後或出現惡心、嘔吐等副作用。以往不時有市民投訴，被欺騙買錯亞香棒蟲草。

威靈仙鬼臼有毒素 外觀似龍膽

另外，龍膽、威靈仙、鬼臼的外觀也十分相近。但後兩者具有毒素，若不慎和龍膽混淆，甚至有可能令服用者死亡。

因此，兩人認為，市場很需要一種快速、廉宜、隨時隨地進行、普通人也可使用的中藥材檢測方案。2020年黃偉江留意到，近紅外線（NiR）技術在無創檢測多種水果的質素方面已相當成熟，還出現了手提近紅外線儀器。於是他便想到將近紅外線檢測技術，使用於中藥材。他向周若龍提出這個概念，建議結合人工智能技術，經過周若龍和一些學生近3年多實踐和改進，現時已大致完成研發工作。現時，若要檢測新買入的中藥材，只需將小量新樣本放在手提近紅外線檢測儀的前端，透過Wi-Fi與手提電腦連線，將新樣本的光譜數據曲線，與儲存在雲端的以往標準樣本光譜數據曲線作對比，數十秒內就有結果。

這個方案能夠大致分辨中藥材的真偽，甚至還可檢測部分中藥材級數，例如陳皮的大約年份，以及沉香粉的級數等。

不過，黃偉江也強調，該公司只是初創企業，並非官方機構，不可能每種中藥材都找所有產地和級數的樣本作測試，獨力建立一個完整的測試資料庫。所以，該公司的做法是按個別客戶要求，有限度地建立資料庫。例如，若一家企業只限於採購3個產地的冬蟲夏草，該公司便只需以這3個產地的冬蟲夏草來做測試，以建立標準樣本數據，供日後測試對比用。

該公司計劃在今年底有限度推出近紅外線檢測方案，讓個別業者使用。收費將包括顧問費和月費，手提近紅外線檢測儀的租借會包括在內，不另收費。周若龍稱，這個檢測方案的準確率和容錯度，會視乎中藥材的品種，是種植還是野生，以及業者的要求等幾個因素而定。如果是人工種植的中藥材，測試數據會比較相近，可以將標準定得嚴格一點。例如，測試樣本的曲線和標準樣本的曲線，至少要95%相似才接受。若低於95%，則不作結論（是否攙假或者來自其他產地），業者需自行決定。如果是野生的中藥材，差異會較大，這條分界線就需要略為放寬，可能要降低至85%。

適合進口商批發商藥廠藥房使用

但即使如此，其準確程度至少可供初步篩查之用，適合入口商、批發商、中藥廠和藥房等使用。

[新經濟新天地]